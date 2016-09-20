Экстренная ситуация в аэропорту столицы Филиппин снята

Сообщения о захвате самолета Saudia airlines в столице Филиппин Маниле оказались ложными, сообщил саудовский телеканал «Аль-Ахбария».



Ранее агентство «Синьхуа» сообщало, что пилот самолета компании Saudia Airlines перед посадкой запросил срочную помощь в связи с возможным угоном авиалайнера.

«За 20 миль до посадки диспетчеры Манилы сообщили, что рейс SV872 авиакомпании Saudia Airlines находится под угрозой», — говорилось в заявлении аэропорта Манилы.

Отмечалось, что самолет совершал коммерческий рейс, на борту находились паломники, возвращавшиеся после совершения хаджа.