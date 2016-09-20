ООН приостановила отправку гумконвоев в Сирию

ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии после обстрела совместной колонны грузовиков Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца в районе города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.



«В качестве немедленной меры, связанной с безопасностью, все другие движения конвоев в Сирии на настоящий момент приостановлены», — отметил он. Его слова передает ТАСС.



При этом, про его словам, ООН мы готова оставаться в Сирии и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного Полумесяца. Об этом заявил заместитель генсека ООН Стивен О'Брайен.

