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ООН приостановила отправку гумконвоев в Сирию

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного Полумесяца

ООН приостановила отправку всех гуманитарных конвоев в Сирии после обстрела совместной колонны грузовиков Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца в районе города Алеппо. Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

«В качестве немедленной меры, связанной с безопасностью, все другие движения конвоев в Сирии на настоящий момент приостановлены», — отметил он. Его слова передает ТАСС.

При этом, про его словам, ООН мы готова оставаться в Сирии и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного Полумесяца. Об этом заявил заместитель генсека ООН Стивен О'Брайен.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

ООН приостановила отправку гумконвоев в Сирию

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного Полумесяца

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