Центральный аппарат МВД РФ сокращен указом президента

Центральный аппарат МВД Российской Федерации сокращен на 761 человека, в том числе была упразднена должность одного из заместителей министра, говорится в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. С чем связаны кадровые изменения, в указе не уточняется.

