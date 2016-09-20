Центральный аппарат МВД РФ сокращен указом президента

Также была упразднена должность одного из заместителей министра
Центральный аппарат МВД Российской Федерации сокращен на 761 человека, в том числе была упразднена должность одного из заместителей министра, говорится в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. С чем связаны кадровые изменения, в указе не уточняется.
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