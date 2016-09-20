В Кремле предложили вопросы по налогам задавать правительству

Налоги обсуждаются на совещаниях у президента, но являются прерогативой правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о возможном повышении НДС и реформировании системы страховых взносов.

«Безусловно, все вопросы, связанные с налоговыми маневрами, затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе. Но хочу напомнить, что это все-таки целиком и полностью прерогатива правительства и в данном случае первоисточником все-таки является именно правительство», — заявил Песков.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Минфин предлагает с 2017 года взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по ставке 29%, а НДС повысить с 18% до 20%.

Министерство разработало и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20%, 10-процентную льготную ставку налога поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. По предварительным подсчетам, уже в следующем году бюджет может получить таким образом дополнительно почти 600 млрд рублей, 400 млрд в 2018 году и 200 — в 2019-м.