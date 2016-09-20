Песков назвал надежду на возобновление перемирия в САР очень слабой

Надежда на восстановление перемирия в Сирии очень слаба, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник.

«Условие очень простое: нужно, чтобы прекратили стрелять, и нужно, чтобы террористы прекратили нападать на Вооруженные силы Сирии. И, конечно же, еще не промешало бы, чтобы все-таки наши американские коллеги случайно не бомбили сирийцев», — сказал он в ответ на вопрос, при каких условиях возможно перемирие в Сирии.

При этом Песков отметил, что надежда на восстановление перемирия в стране «очень слаба».

«Основываясь на информации, которая поступает, на вечер накануне, когда началось наступление подразделений «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка), которые активно использовали вот эту неделю для, по всей видимости, пополнения арсенала боеприпасов, для перегруппировки — в общем, на этом фоне, конечно, пока, еще раз повторяю, мы испытываем крайнюю обеспокоенность», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также рассказал журналистам о том, что США отказывается предавать гласности договоренности с Россией по Сирии, поэтому Москва их также не раскрывает.

«Могу лишь сказать, что существует срок определенный, в течение которого наши американские коллеги должны были провести отделение террористов от умеренной оппозиции. Пока мы констатируем, что это обязательство наших американских коллег не было выполнено», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о крахе перемирия в Сирии.

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