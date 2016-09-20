Туристический самолет сел на автостраду на юге Франции

Туристический самолет совершил аварийную посадку на крупную автостраду А8 в районе города Бриньоль в департаменте Вар на Лазурном Берегу на юге Франции.

Инцидент произошел около 9.30 утра по местному времени (10.30 мск). Пилоту удалось приземлиться, не задев автомобилей и ограждений, сообщает AFP.

Кроме пилота на борту воздушного судна находились два пассажира. Никто из них не пострадал. При этом уточняется, что мужчина заранее предупредил диспетчеров о том, что испытывает трудности и попытается сесть на автостраду. После приземления самолет был оперативно отогнан с автострады.