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Туристический самолет сел на автостраду на юге Франции

В результате инцидента никто не пострадал

Туристический самолет совершил аварийную посадку на крупную автостраду А8 в районе города Бриньоль в департаменте Вар на Лазурном Берегу на юге Франции.

Инцидент произошел около 9.30 утра по местному времени (10.30 мск). Пилоту удалось приземлиться, не задев автомобилей и ограждений, сообщает AFP.

Кроме пилота на борту воздушного судна находились два пассажира. Никто из них не пострадал. При этом уточняется, что мужчина заранее предупредил диспетчеров о том, что испытывает трудности и попытается сесть на автостраду. После приземления самолет был оперативно отогнан с автострады.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Туристический самолет сел на автостраду на юге Франции

В результате инцидента никто не пострадал

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