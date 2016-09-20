В отношении главы УИК в Белгородской области возбудили уголовное дело

В отношении главы УИК избирательного участка № 1198 в Белгородской области возбуждено уголовное дело. СК РФ подозревает председателя избирательной комиссии в фальсификации результатов голосования на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 19 сентября на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия в Белгородской области аннулировала результаты голосования на одном из участков региона из-за вброса бюллетеней. Отмечается, что члены УИК воспользовались отсутствием наблюдателей и вбросили бюллетени в урну для голосования.

«Возбуждено уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1198 Яковлевского района и иных неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»)», — указано в сообщении на сайте СК РФ по региону.

Сейчас сотрудники комитета работают над восстановлением всех обстоятельств произошедшего. Ведомство отмечает, что фальсификации итого выборов были также зафиксированы на избирательных участках № 233 в Белгородском районе и № 684 в Красненском районе. В одном из случаев количество заполненных бюллетеней для голосования по месту жительства превысило количество заявлений граждан о голосовании на дому. В другом член избирательной комиссии не осуществил вывоз урны для голосования на дому к избирателям.

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