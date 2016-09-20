Вице-канцлер Германии 21 сентября встретится с Владимиром Путиным

Вице-канцлер Германии и министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль 21 сентября встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе и подтвердили в посольстве Германии в Москве.

— Зигмар Габриэль прибывает в Москву завтра вечером, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Точной программы второго дня пока нет, но планировалась также встреча с представителями немецкого бизнеса и деловых кругов в России, — рассказали «Известиям» в посольстве Германии.



Ранее министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что Габриэль планирует обсудить в Москве состояние двусторонних экономических отношений и отношения с Евросоюзом.

Известно, что товарооборот между странам в первом полугодии 2016 года вновь сократился. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года уровень снизился на 13,7%. Уровень экспорта также снизился на 20,6% — с €15,4 млрд до €12,2 млрд.

С введением санкций против России ряд немецких бизнесменов призывали к отмене ограничительных мер в связи со снижением экономических показателей.