Вице-канцлер Германии 21 сентября встретится с Владимиром Путиным

Двухдневный визит Зигмара Габриэля в Москву начнется со встречи с главой государства
Фото: TASS/DPA/Wolfram Kastl
Вице-канцлер Германии и министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль 21 сентября встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» сообщили в российском МИДе и подтвердили в посольстве Германии в Москве.
— Зигмар Габриэль прибывает в Москву завтра вечером, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Точной программы второго дня пока нет, но планировалась также встреча с представителями немецкого бизнеса и деловых кругов в России, — рассказали «Известиям» в посольстве Германии.
Ранее министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что Габриэль планирует обсудить в Москве состояние двусторонних экономических отношений и отношения с Евросоюзом.
Известно, что товарооборот между странам в первом полугодии 2016 года вновь сократился. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года уровень снизился на 13,7%. Уровень экспорта также снизился на 20,6% — с €15,4 млрд до €12,2 млрд.
С введением санкций против России ряд немецких бизнесменов призывали к отмене ограничительных мер в связи со снижением экономических показателей.
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