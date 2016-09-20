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Росгвардия взяла под охрану детский лагерь «Артек» и ядерный реактор

Основной задачей нового подразделения станет охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на территории Крымского полуострова

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) приступили к охране Севастопольского исследовательского реактора и международного детского лагеря «Артек». Об этом сообщил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев.

«С самого начала присоединения Крыма была сформирована бригада. Ее задача — обеспечение охраны правопорядка и защита некоторых стратегически важных объектов, например исследовательского реактора. Есть задачи и по детскому лагерю «Артек»», — цитирует Борукаева агентство «РИА Новости».

Он отметил, что новая администрация сейчас ведет в «Артеке» активные строительные работы.

По словам Борукаева, в лагере постоянно находится около 3 тыс. детей.

При этом он отметил, что в целом список объектов по всей стране еще только формируется, для этого создана межведомственная рабочая группа.

По его словам, эта группа будет решать, какие объекты будут охраняться исключительно бойцами Росгвардии, а охрана каких объектов будет осуществляться совместно с другими ведомствами. 

Пакет законов о войсках Национальной гвардии президент России Владимир Путин подписал 3 июля. Сотрудники нового федерального органа будут заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью, обеспечивать режимы чрезвычайного положения и контртеррористической операции, а также охранять спецгрузы и важные государственные объекты.

Ранее главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов сообщал, что формирование новой силовой структуры будет проходить в три этапа и закончится в 2018 году.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Росгвардия взяла под охрану детский лагерь «Артек» и ядерный реактор

Основной задачей нового подразделения станет охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на территории Крымского полуострова

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