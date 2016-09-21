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Владимир Машков станет президентом Амурской Калифорнии

12-серийный телефильм «Золотая лихорадка» расскажет о бандитской республике, стихийно возникшей в Сибири в конце XIX века

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Новый исторический сериал с Владимиром Машковым в главной роли обещает стать одним из главных событий будущего телесезона. Масштабный проект режиссера Карена Оганесяна рассказывает о событиях, происходивших в 1883 году в Сибири. Корреспондент «Известий» узнала подробности у генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

— Сюжет «Золотой лихорадки» основан на реальных событиях?

— Да. Это история про человека, который в свое время создал в Сибири небольшое государство — Желтугинскую республику, ее еще называли Амурской Калифорнией. Звали его Иван Фассе. Уж не знаю, бандит он был или авантюрист, но ему подчинялись настоящие головорезы. Его в сериале и сыграет Владимир Машков.

— Роль писали специально для него?

— Еще во время написания сценария мы говорили с Володей, что роль президента Амурской Калифорнии — его. И мы были готовы ждать, когда он освободится. 

— Когда планируете начать съемки?

— Уже этой зимой. Планируем 12 серий. Снимать будет кинокомпания «Космос» Александра Акопова, которая делала «Екатерину» с Мариной Александровой в главной роли. Карен Оганесян уже работал с Владимиром Машковым на картине «Домовой». А недавно у Карена закончились съемки в Калининграде, где он снимал «Налет» с Володей же в главной роли.

— Ваша компания «ВайТ Медиа» снимала сериалы «Пепел» и «Родина» с участием Машкова. Теперь вы трудитесь на НТВ. Значит ли это, что актер осядет на этом канале?

— Ну почему же? Машков снимается в проектах «Первого», а до этого сотрудничал с «Россией». Такой артист не может принадлежать кому-то, он принадлежит работе. За что я люблю Володю, так это за его честность. Если ему не понравится материал — работать он не будет. На него нельзя повлиять ни уговорами, ни гонорарами. 

О чем сыграет Машков

На границе с Китаем стихийно возникает Желтугинская республика вольных старателей, куда отовсюду стекаются воры, каторжники, разорившиеся купцы, проститутки, сутенеры, держатели игорных и питейных заведений. Среди авантюристов всех мастей выделяется некий Иван Фассе. Он построил паровую машину и стал добывать золото с настоящим размахом...

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Владимир Машков станет президентом Амурской Калифорнии

Владимир Машков станет президентом Амурской Калифорнии12-серийный телефильм «Золотая лихорадка» расскажет о бандитской республике, стихийно возникшей в Сибири в конце XIX века

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