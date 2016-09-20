Игроки «Луча-Энергии» не выйдут на поле до выплаты долгов по зарплате

Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» не будут тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит перед командой задолженность по заработной плате. Об этом рассказал юрист Дмитрий Кондратов, который представляет интересы ряда игроков клуба.

По словам Кондратова, во вторник футболисты в полном составе не вышли на тренировку. «Они не намерены приступать к занятиям, пока перед ними полностью не погасят задолженность по зарплате», — цитирует его слова «Спорт-Экспресс».



Что касается возможного бойкота матча со «Спартаком-2», который должен состоятся 26 сентября, то окончательного решения, по словам юриста, пока нет.

Срок задолженности перед игроками, чьи интересы представляет Дмитрий Кондратов, составляет 3–4 месяца. «Это зарплата. Насколько знаю, премиальные тоже не платят, в том числе и за прошлый сезон», — сказал он.

Кондратов сообщил также, что футболисты обращались в профсоюз Александра Зотова, который оказывает им необходимую помощь.



Из-за долгов перед авиаперевозчиком «Луч-Энергия» может пропустить и следующий выездной матч с «Тосно».



Читайте далее:



«После каждой победы Гаджиев в раздевалке кричит: «Амкар!»



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

