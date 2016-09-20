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Нам всё еще Колка: Сергею Бодрову исполнилось бы 45 лет

Российский актер и режиссер погиб при сходе лавины в Кармадонском ущелье

Фото: youtube.com

Талантливый режиссер, актер и сценарист Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года. Погиб он 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной» по своему собственному сценарию в горах Северной Осетии из-за схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. В день рождения Бодрова «Известия» вспомнили, как он жил, где работал и как умер.

Он родился в семье знаменитого российского режиссера, писателя и сценариста Сергея Владимировича Бодрова. Он окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ со специализацией по живописи венецианского Возрождения.

Сергей Бодров-старший (на снимке слева) - режиссер фильма "Медвежий поцелуй" - и его сын Сергей (справа) - во время съемок фильма, где Бодров-младший сыграл главную роль.

Сергей Бодров-старший (на снимке слева) - режиссер фильма "Медвежий поцелуй" - и его сын Сергей (справа) - во время съемок фильма, где Бодров-младший сыграл главную роль.

Фото: ТАСС/ Кинокомпании "СТВ"

После выпуска из МГУ работал школьным учителем, потом кондитером на фабрике «Ударница», журналистом и даже спасателем на пляже в Италии.

Актерская карьера Бодрова-младшего началась с эпизодической роли в фильме его отца «СЭР (Свобода — это рай)» в 1989 году. Позже он снялся у отца в главной роли Ивана Жилина в фильме «Кавказский пленник» в 1996 году.

«Кавказский пленник», а также сам Бодров получили множество российских кинонаград, а стиль игры актера — непосредственный, непрофессиональный, искренний — привлек к нему внимание режиссера Алексея Балабанова. Именно Балабанов снял Бодрова в главной роли Данилы Багрова в 1997 году в фильмах «Брат» и «Брат-2», которые принесли актеру мировую известность.

сцена из фильма "Брат-2". В главной роли - Сергей Бодров.

сцена из фильма "Брат-2". В главной роли - Сергей Бодров.

Фото: ТАСС/Кинокомпания СТВ

В октябре 1996 года Бодров-младший стал ведущим программы «Взгляд». Он проработал в ней четыре года.

В 1997 году актер женился на тележурналистке Светлане Михайловой. Спустя год у них появилась дочка Ольга, а еще через четыре года — сын Александр.

В 2001 году Сергей Бодров снял первый и единственный собственный фильм как сценарист и режиссер — «Сестры». В нем же он сыграл одну из эпизодических ролей.

Фото: ТАСС/Александр Яковлев

В 2002 году Бодров-младший поехал снимать еще один свой фильм — «Связной» — в горы Северной Осетии. Однако этому фильму так и не суждено было выйти на экраны. 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда пропали более сотни человек. Никого из них до сих пор не нашли. Среди пропавших оказался и Сергей Бодров-младший. Достоверных сведений о том, что его тело найдено, нет.

О Бодрове-младшем вышла книга «Связной». В нее вошли его сценарии, отрывки воспоминаний о нем и фотографии.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Нам всё еще Колка: Сергею Бодрову исполнилось бы 45 лет

Нам всё еще Колка: Сергею Бодрову исполнилось бы 45 летРоссийский актер и режиссер погиб при сходе лавины в Кармадонском ущелье

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