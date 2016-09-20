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Нарышкин: состав новой Госдумы будет обновлен примерно на 50%

По словам председателя нижней палаты парламента предыдущего созыва, процент новых депутатов будет изменяться в зависимости от фракций

Председатель Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин заявил, что состав нижней палаты российского парламента обновится примерно на 50%.

«Персональный состав сменится примерно наполовину, в разных фракциях по-разному», — заявил Сергей Нарышкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Напомним, выборы в Государственную думу седьмого созыва прошли по всей России 18 сентября. По результатам подсчета 99% протоколов лидирует партия «Единая Россия» с 54,17% голосов по федеральным спискам. На втором месте находится КПРФ, набравшая 13,37% голосов. Еще 13,18% проголосовали за ЛДПР — она на третьем месте. У «Справедливой России» 6,21%.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Нарышкин: состав новой Госдумы будет обновлен примерно на 50%

По словам председателя нижней палаты парламента предыдущего созыва, процент новых депутатов будет изменяться в зависимости от фракций

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