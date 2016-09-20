Тимошенко рассказала, что жители Львова хотят возвращения Януковича

Во время заседания согласительного совета Верховной Рады экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о своем посещении Львовской области, где она услышала множество слова разочарования нынешней украинской властью.



По ее словам, люди настолько разочарованы политической верхушкой, которая начала руководить страной после Евромайдана, что готовы к возвращению правительства Януковича.

«Если демократические силы, которые властвуют сегодня в стране, не способны управлять Украиной, то пусть уходят и возвращают ту «преступную власть», которая делала жизнь людей лучше», — сказала она на заседании согласительного совета Верховной рады, который транслировал телеканала «112 Украина».



Она призналась, что «такого количества слез, проклятий, безнадежности исходящих от местных жителей, системно борющихся за независимость Украины и проевропейский выбор, в адрес украинского правительства она никогда не видела.



Тимошенко отметила, что жители Львова считают политику Киева «геноцидом, который осуществляется абсолютно осознанно и системно».​



Глава «Батькивщины» подчеркнула, что если так думают в Галичине, то «сложно себе представить, какие мысли у жителей других регионов».



Напомним, по данным опроса, проведенного украинское радио «Вести» и газета «Вести», граждане Украины признали, что Виктор Янукович был лучшим президентом за все годы независимости государства.

