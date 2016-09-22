«Терек» рискует потерять Олега Иванова

Гроненский «Терек» неплохо начал новый сезон: подопечные Рашида Рахимова идут на 7-м месте и пока отстают от еврокубковой зоны всего на 4 очка. Одним из ключевых игроков команды из Чеченской Республики является 30-летний российский полузащитник Олег Иванов. Футболист неизменно вызывает интерес у топ-клубов РФПЛ, но «Тереку» до сих пор удавалось удержать в команде одного из своих лидеров. Однако уже летом следующего года контракт Иванова с грозненцами заканчивается. По информации «Известий», руководство «Терека» пока не торопится вступать в переговоры с футболистом по поводу продления договора.

— Иванова в Грозном всё устраивает, — рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. — Олег понимает, что он — один из лидеров «Терека» и пользуется большим доверием у руководства и тренерского штаба клуба. Однако уже через 8 месяцев его контракт подходит к концу, а новое соглашение ему до сих пор не предлагали. Если Иванову не удастся продолжить карьеру в грозненской команде, то он бы хотел присоединиться к одному из московских клубов.

Данную информацию корреспонденту «Известий» подтвердил и вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

— На данный момент новый контракт Олегу Иванову мы не предлагали, — признался Алханов. — У него есть действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2017 года. За это время может утечь много воды, много чего поменяться. Ближе к концу срока его нынешнего договора предложим новый контракт.

Отметим, что «Терек» часто теряет своих лидеров в статусе свободных агентов. Так, например, болгарский полузащитник Благо Георгиев в 2013 году бесплатно перешел в «Амкар». А зимой 2016 в статусе свободного агента клуб покинул бразилец Маурисио, перешедший в «Зенит». Самый свежий пример — поляк Мацей Рыбус, который летом этого года без какой-либо денежной компенсации достался французскому «Лиону».

Олег Иванов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он начал выступать в 2004 году, однако принял участие всего в двух матчах. В период с 2005 по 2011 год футболист сменил четыре клуба — «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ростов». В начале 2012-го Иванов перешел в «Терек» и быстро стал ведущим игроком грозненского коллектива. Летом прошлого года болельщики «Терека» признали российского полузащитника лучшим футболистом команды по итогам сезона.

Свой первый вызов в сборную России Иванов получил в 2008 году и поехал в составе национальной команды на чемпионат Европы-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии. Однако он так и не принял участия ни в одном матче на турнире. Дебютировал в национальной команде Иванов лишь в июне 2015-го в товарищеской игре против Белоруссии. В 2016 году игрок был вызван в состав сборной на чемпионат Европы-2016 во Франции, но ни одного матча в этом турнире так и не сыграл. Всего в футболке национальной команды Иванов выходил на поле в пяти встречах.

За грозненский «Терек» Олег Иванов успел провести 137 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 25 голевых передач. На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость Олега Иванова в €4 млн.



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