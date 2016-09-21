Для «Бриджит Джонс» нашелся «Жених»

По результатам бокс-офиса за уикенд, 15–18 сентября, первую строчку в топе самых кассовых картин заняла комедия режиссера Александра Незлобина «Жених» (12+) с Сергеем Светлаковым в главной роли (он же — продюсер ленты). Сборы за первые выходные проката составили 195 млн рублей, сообщает портал «Кинодата». Как отметил главный редактор портала Сергей Лавров, «Жених» стал одной из немногих прибыльных российских картин.

— Фильм считается прибыльным, если он заработал после показа в кинотеатрах в два раза больше, чем было затрачено на его производство. Картина может претендовать на 385 млн рублей, — заметил Лавров.

Генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко объяснил такой результат тем, что «Жених» адресован той же целевой аудитории, что и комедия «Горько», имевшая успех в кинотеатрах несколько лет назад.

— Comedy Club Production и популярность Сергея Светлакова способствовали продвижению фильма, — рассказал «Известиям» Глушко. — Немаловажную роль сыграла и масштабная рекламная кампания на телевидении, в особенности на телеканале ТНТ, который работает на молодежную аудиторию. Во многом благодаря этим факторам «Жених» стартовал в два раза лучше, чем третья часть «Бриджит Джонс». Несмотря на то что последняя нацелена на женскую аудиторию, которая обычно и принимает решение о семейном походе в кино.

Романтическая комедия «Бриджит Джонс 3» (16+), собравшая 88 млн рублей за первый прокатный уикенд, оказалась на втором месте. Хотя изначально всё сулило ленте лидерство — героиня Рене Зеллвегер до сих пор невероятно популярна.

Третью строчку заняла приключенческая молодежная драма «Нерв» (16+) — 61 млн рублей.

На четвертую позицию опустился исторический боевик «Бен-Гур», во второй уикенд проката потерявший 64% сборов — в этот раз новая картина Тимура Бекмамбетова принесла 53 млн рублей при общей кассе в 240 млн.

Замыкает пятерку лидеров анимация «Тайная жизнь домашних животных» — за эти выходные лента собрала 39 млн рублей при общих сборах в 2,106 млрд рублей.

На этой неделе в прокат выходит большая анимационная лента «Аисты», ремейк знаменитого вестерна «Великолепная семерка» и новый триллер Пола Верховена «Она». Однако, по словам Ника Глушко, прокатчики уверены: у «Жениха» есть все шансы сохранить лидирующую позицию и в следующий уикенд.