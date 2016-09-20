Лавров и Керри проводят двустороннюю встречу в Нью-Йорке

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Джон Керри проводят двустороннюю встречу в Нью-Йорке перед заседанием Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

Встреча проходит за закрытыми дверями. Как ранее сообщала американская сторона, Лавров и Керри обсудят соблюдение перемирия в Сирии в целом, а также ситуацию с обстрелом гуманитарного конвоя в провинции Алеппо. Представитель делегации США констатировал, что главы дипведомств в течение последней недели были в плотном контакте после вступления в силу соглашения по Сирии. Он также заверил, что контакты будут продолжены.

Напомним, накануне главное командование ВС Сирии заявило об окончании срока действия режима прекращения огня в стране. Пакет российско-американских договоренностей вступил в силу 12 сентября. Минобороны РФ ранее заявило, что режим прекращения огня соблюдали только сирийские войска, а со стороны боевиков фиксировались нарушения.