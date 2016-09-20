Нарышкин считает, что налоги нужно брать в зависимости от дохода

Спикер Госдумы РФ допустил отказ от плоской шкалы подоходного налога
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин вполне допускает отказ от плоской шкалы подоходного налога и введение вместо нее прогрессивной шкалы, где ставка НДФЛ будет зависеть от доходов граждан.
«Можно думать уже о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о возможном введении в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ, в прямом эфире на сайте «Комсомольской правды».
При этом он отметил, что в данном вопросе надо действовать очень осторожно и считать, не потеряем ли казна в результате таких мер.
«Понятно, чем выше уровень налогообложения, тем больше желания, стремления уйти от налога. Поэтому такую психологическую особенность надо иметь в виду», — указал спикер Госдумы.
Плоская шкала НДФЛ на уровне 13% действует в РФ с 2001 года, и Минфин всегда называл ее одним из китов российской налоговой системы.
Сообщения об обсуждениях различными властными структурами возможности введения прогрессивной шкалы НДФЛ время от времени появляются в СМИ.
«Известия» ранее публиковали мнения сразу двух источников, близких к финансово-экономическому блоку правительства, рассказавших, что вопрос повышения налогов обсуждает правительство.
По их словам, рассматривался вариант шкалы НДФЛ в 20%. Было сказано, что в готовящийся бюджет 2017–2019 годов данная мера не войдет ввиду сложности ее реализации и социальных рисков.
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