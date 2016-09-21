Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Ольга Арефьева: «Мне нравится жить, как птица на ветке»

Дива российского рока — об эзотерике советской эстрады, собственном театре и главной работе на земле

Фото: РИА Новости/ Андрей Теличев

Создательнице и хозяйке многоликого музыкального проекта «Ковчег», певице, поэту, жонглеру и танцовщице Ольге Арефьевой исполняется 50. 24 сентября в честь этой даты она сыграет сольный концерт в столичном ЦДХ. Перед событием с Ольгой пообщался обозреватель «Известий».

— Ты анонсируешь свой юбилей достаточно активно. Следовательно, никакого женского комплекса относительно собственного возраста не испытываешь?

— Когда-то я пыталась скрывать, сколько мне лет. Но — «продали». И что, теперь мне с этим бороться? Тем более восприятие возраста в мире изменилось. Всё зависит от вашего самоощущения. Я сейчас катаюсь на самокате, хожу в танцевальные школы, жонглирую, одеваюсь в какие-то смешные молодежные штаны и чувствую себя совершенно молодой.

— Сочиняешь ты тоже с молодежным азартом. Альбомы записываешь ежегодно, концертные программы делаешь в нескольких жанрах, а еще книги издаешь и в спектаклях играешь. Откуда такая плодовитость?

— Потому что я — автор. Изначально я пошла учиться на певицу. Но потом почувствовала, что и пение, и другие занятия для меня — прикладные вещи. Моя главная работа на земле — писать песни, каким-то образом их «оперять» и отпускать в мир. При этом я ничего не пишу волевым усилием. Бывает, что какая-то хорошая мелодия годами дожидается своего текста.

— Полева, Сурганова, Арбенина, Земфира, даже Инна Желанная, Янка или Умка порой могут быть перечислены, условно говоря, в одном абзаце. Тебя же всегда упоминают отдельно. Хотя ты как раз одна из тех, с кого вообще начинался российский женский рок. Почему не идешь на стадионы?

— Не знаю... Мы вполне стадионную музыку играем — и по уровню, и по фактуре. Большая часть того, что исполняет «Ковчег», в электричестве будет хорошо звучать и на больших площадках. Но мой директор шутит, что все мои слушатели — аутисты.

Вообще спасибо им, что ходят на концерты. Поскольку есть еще огромный слой людей, которые, как я подозреваю, только слушают диски, треки в интернете и при этом являются моими многолетними, самыми требовательными поклонниками. Об этом я сужу по их письмам.

— У тебя есть обратная связь с поклонниками?

— Не вяжутся диалоги с людьми, пишущими мне восторженные письма. В такой ситуации сказать совершенно нечего. Но если задают какие-то конкретные вопросы — стараюсь откликнуться. Правда, я ничего такого особенного-то не знаю. И на вопрос: «Как мне жить?» ответить не смогу.

— Недавно появился твой сборник «Одностишия». В сущности, каждая строка в нем — афоризм. С трудом верится, что всё это написал один человек. Ты что, постоянно ходишь с блокнотом и записываешь?

— Ловлю такие строки. Бывает, кто-то рядом скажет что-то точное и емкое. У меня натренирована опция — замечать. Потом я собираю эти фразы по разным тетрадкам, бумажкам — в чистом виде интеллектуальное коллекционирование. Это как хорошие анекдоты собирать. И если меня попросят сочинить одностишие на ходу, я не смогу этого сделать.

— Помнится, когда-то ты задумывалась о подборке «эзотерических песен советской эстрады»...

— О, да. Буквально вчера закончила монтаж одной из таких вещей — «Песни о далекой родине» — той, что звучала в сериале про Штирлица. Ярчайший пример вполне эзотерической песни. Заведу канал на YouTube и там буду показывать подобные номера. Идея в том, что это записано «здесь и сейчас», чуть ли не на диктофон, и снято на любительскую камеру.

— А какие еще песни числятся в твоем списке?

— «Этот мир придуман не нами», «Есть только миг». Или — замечательная тема «Бьют свинцовые ливни» из «Неуловимых мстителей». Если не думать, что это про борьбу красных с белыми, то понимаешь — там про боль, которую мы на земле в себе носим. Или «Прекрасное далеко»... Главная тема всех этих песен — есть некое «далеко», которое нас манит и будоражит.

— Недавно отмечалось 30-летие фактически родного для тебя Свердловского рок-клуба. Получала приглашение на торжества?

— Буквально на днях вышла книга Дмитрия Карасюка о Свердловском рок-клубе. Они меня не забыли, моя фигура вошла в книжку. А насчет приглашения — наверное, организаторы просто посчитали бюджет и решили обойтись местными музыкантами. А я как раз не любитель официоза.

— У тебя готовится еще два альбома, издать которые ты рассчитываешь при краудфандинговой поддержке.

— Сначала я с негодованием отвергла данный способ добывания средств. Тем более со стороны данных ресурсов шла охота за клиентурой... А сейчас даже экономика подвела меня к такому решению. Полностью исчезла возможность реализовывать тиражи дисков и хоть как-то отбивать затраты на запись. Потому добровольная помощь слушателей нужна.

— Каким будет юбилейный концерт в ЦДХ?

— Назрело желание акустического проекта, с виолончелью, клавишами. Музыка в нем будет немного посложнее и возвышеннее. Есть, скажем, песня «Глюкоза». Я ее крайне редко пою — там высоченные ноты и требуется определенный градус переживаний. Вот она, пожалуй, камертон предстоящего концерта. Или песня «Многоликая». Вокруг таких вещей построится программа.

— Не думала о создании собственного театра — условно, как у Елены Камбуровой?

— Хочется, чтобы этот проект существовал на регулярной основе в каком-нибудь зальчике. Я даже вела переговоры с одним московским театром. Но его руководители всё никак не решатся. Есть и другой нюанс: я плохо управляюсь с материальной стороной мира. Мне нравится жить, как птица на ветке. Поэтому бухгалтерия, ремонт, административные функции — это не ко мне. Пусть меня позовут в гости в театр имени меня. Я приду и на готовой материальной базе наделаю вам творчества сколько угодно. Вот с этим у меня всё хорошо.

Певица и песни

Сольную карьеру Ольга Арефьева начала в 1987 году после победы на всесоюзном конкурсе «Юрмала-87». Создательница группы «Ковчег», с которой выступает и по сей день. Автор книг «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной» и «Одностишия». При участии певицы в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах вышли номерные электрические альбомы — «Авиатор», «Снег», «Хвоин» и «Время, назад».

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Ольга Арефьева: «Мне нравится жить, как птица на ветке»

Ольга Арефьева: «Мне нравится жить, как птица на ветке»Дива российского рока — об эзотерике советской эстрады, собственном театре и главной работе на земле

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Дмитрий Иванов

новый гендиректор «Росгосцирка»

Все интервью

Интервью

Анатолий Кучерена

правозащитник

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке