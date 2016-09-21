Ольга Арефьева: «Мне нравится жить, как птица на ветке»

Создательнице и хозяйке многоликого музыкального проекта «Ковчег», певице, поэту, жонглеру и танцовщице Ольге Арефьевой исполняется 50. 24 сентября в честь этой даты она сыграет сольный концерт в столичном ЦДХ. Перед событием с Ольгой пообщался обозреватель «Известий».



— Ты анонсируешь свой юбилей достаточно активно. Следовательно, никакого женского комплекса относительно собственного возраста не испытываешь?

— Когда-то я пыталась скрывать, сколько мне лет. Но — «продали». И что, теперь мне с этим бороться? Тем более восприятие возраста в мире изменилось. Всё зависит от вашего самоощущения. Я сейчас катаюсь на самокате, хожу в танцевальные школы, жонглирую, одеваюсь в какие-то смешные молодежные штаны и чувствую себя совершенно молодой.

— Сочиняешь ты тоже с молодежным азартом. Альбомы записываешь ежегодно, концертные программы делаешь в нескольких жанрах, а еще книги издаешь и в спектаклях играешь. Откуда такая плодовитость?

— Потому что я — автор. Изначально я пошла учиться на певицу. Но потом почувствовала, что и пение, и другие занятия для меня — прикладные вещи. Моя главная работа на земле — писать песни, каким-то образом их «оперять» и отпускать в мир. При этом я ничего не пишу волевым усилием. Бывает, что какая-то хорошая мелодия годами дожидается своего текста.

— Полева, Сурганова, Арбенина, Земфира, даже Инна Желанная, Янка или Умка порой могут быть перечислены, условно говоря, в одном абзаце. Тебя же всегда упоминают отдельно. Хотя ты как раз одна из тех, с кого вообще начинался российский женский рок. Почему не идешь на стадионы?

— Не знаю... Мы вполне стадионную музыку играем — и по уровню, и по фактуре. Большая часть того, что исполняет «Ковчег», в электричестве будет хорошо звучать и на больших площадках. Но мой директор шутит, что все мои слушатели — аутисты.



Вообще спасибо им, что ходят на концерты. Поскольку есть еще огромный слой людей, которые, как я подозреваю, только слушают диски, треки в интернете и при этом являются моими многолетними, самыми требовательными поклонниками. Об этом я сужу по их письмам.

— У тебя есть обратная связь с поклонниками?

— Не вяжутся диалоги с людьми, пишущими мне восторженные письма. В такой ситуации сказать совершенно нечего. Но если задают какие-то конкретные вопросы — стараюсь откликнуться. Правда, я ничего такого особенного-то не знаю. И на вопрос: «Как мне жить?» ответить не смогу.

— Недавно появился твой сборник «Одностишия». В сущности, каждая строка в нем — афоризм. С трудом верится, что всё это написал один человек. Ты что, постоянно ходишь с блокнотом и записываешь?

— Ловлю такие строки. Бывает, кто-то рядом скажет что-то точное и емкое. У меня натренирована опция — замечать. Потом я собираю эти фразы по разным тетрадкам, бумажкам — в чистом виде интеллектуальное коллекционирование. Это как хорошие анекдоты собирать. И если меня попросят сочинить одностишие на ходу, я не смогу этого сделать.



— Помнится, когда-то ты задумывалась о подборке «эзотерических песен советской эстрады»...



— О, да. Буквально вчера закончила монтаж одной из таких вещей — «Песни о далекой родине» — той, что звучала в сериале про Штирлица. Ярчайший пример вполне эзотерической песни. Заведу канал на YouTube и там буду показывать подобные номера. Идея в том, что это записано «здесь и сейчас», чуть ли не на диктофон, и снято на любительскую камеру.



— А какие еще песни числятся в твоем списке?



— «Этот мир придуман не нами», «Есть только миг». Или — замечательная тема «Бьют свинцовые ливни» из «Неуловимых мстителей». Если не думать, что это про борьбу красных с белыми, то понимаешь — там про боль, которую мы на земле в себе носим. Или «Прекрасное далеко»... Главная тема всех этих песен — есть некое «далеко», которое нас манит и будоражит.



— Недавно отмечалось 30-летие фактически родного для тебя Свердловского рок-клуба. Получала приглашение на торжества?



— Буквально на днях вышла книга Дмитрия Карасюка о Свердловском рок-клубе. Они меня не забыли, моя фигура вошла в книжку. А насчет приглашения — наверное, организаторы просто посчитали бюджет и решили обойтись местными музыкантами. А я как раз не любитель официоза.



— У тебя готовится еще два альбома, издать которые ты рассчитываешь при краудфандинговой поддержке.



— Сначала я с негодованием отвергла данный способ добывания средств. Тем более со стороны данных ресурсов шла охота за клиентурой... А сейчас даже экономика подвела меня к такому решению. Полностью исчезла возможность реализовывать тиражи дисков и хоть как-то отбивать затраты на запись. Потому добровольная помощь слушателей нужна.



— Каким будет юбилейный концерт в ЦДХ?



— Назрело желание акустического проекта, с виолончелью, клавишами. Музыка в нем будет немного посложнее и возвышеннее. Есть, скажем, песня «Глюкоза». Я ее крайне редко пою — там высоченные ноты и требуется определенный градус переживаний. Вот она, пожалуй, камертон предстоящего концерта. Или песня «Многоликая». Вокруг таких вещей построится программа.



— Не думала о создании собственного театра — условно, как у Елены Камбуровой?



— Хочется, чтобы этот проект существовал на регулярной основе в каком-нибудь зальчике. Я даже вела переговоры с одним московским театром. Но его руководители всё никак не решатся. Есть и другой нюанс: я плохо управляюсь с материальной стороной мира. Мне нравится жить, как птица на ветке. Поэтому бухгалтерия, ремонт, административные функции — это не ко мне. Пусть меня позовут в гости в театр имени меня. Я приду и на готовой материальной базе наделаю вам творчества сколько угодно. Вот с этим у меня всё хорошо.

Певица и песни

Сольную карьеру Ольга Арефьева начала в 1987 году после победы на всесоюзном конкурсе «Юрмала-87». Создательница группы «Ковчег», с которой выступает и по сей день. Автор книг «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной» и «Одностишия». При участии певицы в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах вышли номерные электрические альбомы — «Авиатор», «Снег», «Хвоин» и «Время, назад».