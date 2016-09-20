Казань подала заявку на ЧМ по плаванию на короткой воде

Член бюро Международной федерации плавания (FINA), президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Казань подала заявку на право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 или 2024 года.

По словам Сальникова, в российской заявке сейчас фигурирует Казань для проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

«Чемпионаты мира на короткой воде набирают обороты, комплектов медалей очень много, сами соревнования очень динамичные, будем надеяться, что они пройдут у нас», — цитирует его слова «РИА Новости».

Кроме России на право принять у себя турниры претендуют Швейцария, Тайвань, Германия и Венгрия.