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Путин обсудит с Советом при президенте РФ поддержку малого бизнеса

Заседание должно пройти 21 сентября

Российский лидер Владимир Путин намерен созвать 21 сентября заседание Совета при президенте страны по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники встречи обсудят меры по поддержке малого бизнеса и развитию транспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам создан для обеспечения взаимодействия органов государственной власти, общественных объединений и научных организаций. На заседаниях совета рассматриваются вопросы, связанные со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Должность главы президиума совета при главе государства сейчас занимает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Путин обсудит с Советом при президенте РФ поддержку малого бизнеса

Заседание должно пройти 21 сентября

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