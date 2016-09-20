Две российские авиакомпании попросили допуск на полеты в Египет

Две российские авиакомпании подали заявки в Росавиацию на получение допусков на регулярные полеты из РФ в Египет, в том числе из нового аэропорта Жуковский.



Об этом сообщает «РИА Новости».



Согласно опубликованным во вторник материалам, авиакомпания «ИрАэро» подала заявку на допуск на маршруты из Омска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, «Икар» — из аэропорта Жуковского в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что в России рассчитывают на восстановление авиасообщение между РФ и Египтом до конца года. Работа по этому вопросу ведется энергично.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта.



31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека. Все они погибли. 17 ноября прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что причиной катастрофы стал теракт.

По данным спецслужб, взрывное устройство в самолет пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате были приостановлены полеты российских самолетов в Египет.

