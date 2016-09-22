В оскаровскую гонку вступила международная кооперация

В оскаровской гонке побеждает международная кооперация, в том числе и на постсоветском пространстве. В 2016 году на «Оскар» от Грузии, России и Армении выдвинуты три картины, сделанные в копродукции: «Рай» режиссера Андрея Кончаловского от России (производство — Россия, Германия), «Землетрясение» режиссера Сарика Андреасяна от Армении (производство — Армения, Россия) и «Чужой дом» Рулсудан Глурджидзе от Грузии (производство — Россия, Грузия, Хорватия, Испания). Все три ленты получили господдержку России: «Рай» и «Чужой дом» спонсировало Министерство культуры, «Землетрясение» — Фонд кино.

— Большую часть финансирования наша картина получила от российского культурного ведомства, — рассказала «Известиям» продюсер «Чужого дома» Катерина Гечмен-Вальдек. — Я давно занимаюсь копродукцией и уверена, что именно эта сфера сегодня обладает наибольшими перспективами, особенно в авторском кино. И эти фильмы, созданные при участии России, обязательно должны иметь шанс быть увиденным в странах Запада — наш внутренний рынок для этого слишком мал.



По словам Гечмен-Вальдек, копродукция упрощает путь российского авторского кино к зарубежному зрителю — как к массовому, так и фестивальному. Главное в любом кино — люди, а кооперированные ленты, как правило, интернациональны по актерскому составу.



— Нашей задачей было собрать актерский состав из представителей стран, переживших гражданскую войну в своем поколении. Людей, имеющих право об этом говорить, — отметила продюсер. — В «Чужом доме» есть армянские, азербайджанские, абхазские, русские актеры и даже Бранко Джурвич, родившийся в Сараево и ставший очевидцем событий в Югославии. Для всех них этот фильм — личная история.

Не менее личной стала и история трагедии в Армении для создателей «Землетрясения». Как рассказал «Известиям» продюсер картины Рубен Дишдишян, у фильма была возможность в следующем году выдвинуться от России, но съемочная группа посчитала принципиальным заявить Армению как кинематографическую территорию — для американской Киноакадемии, международных зрителей, фестивалей и дистрибуторов.



— Одна из главных тем «Землетрясения» — интернационализм. Мы хотели вспомнить о трагедии, которая произошла в жизни страны почти 30 лет назад. Наш фильм — о людях, переживших землетрясение, потерявших своих близких и родных, но обретших поддержку людей со всех концов Советского Союза. С российской стороны нас поддержал Фонд кино, с армянской — Национальный киноцентр Армении, — рассказал продюсер.

«Землетрясение» выходит в российский прокат 1 декабря. «Рай» пока представлен в ограниченном прокате в кинотеатре «Пионер» в Москве. У «Чужого дома» также появился российский прокатчик — дата выхода фильма на экраны будет объявлена в ближайшее время.

Номинация для иностранцев

По правилам Американской киноакадемии, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» страна-участник может быть представлена только одной картиной (возможно выдвижение ленты совместного производства). Фильмы должны быть заявлены до 1 октября, обязательном условием является прокат картины. В шорт-лист попадают шесть названий.



В последние два года победителями оскаровской церемонии становились фильмы, посвященные теме геноцида: польская драма Павла Павликовского «Ида» и венгерская картина «Сын Саула» Ласло Немеша. Из российских лент победителями были «Война и мир» (1967) Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» (1975) Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» (1980) Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» (1994) Никиты Михалкова. В 2015 году в шорт-лист вошла картина Андрея Звягинцева «Левиафан».