Кому дано, с того и спросится

Итак, в ходе голосования предпочтение было отдано «Единой России». И тут мне хотелось бы подчеркнуть, что победа — это прежде всего ответственность.

Понятно, что недовольных избирательной кампанией оказалось немало, однако это недовольство они могут адресовать главным образом себе самим: недостаточно продуманная организация, непрофессиональные действия политтехнологов, активное применение «грязных технологий» (этого мы насмотрелись в полной мере), а также явно завышенная самооценка некоторых кандидатов должны послужить для них поводом, чтобы задуматься и поразмыслить над своим поведением следующую пятилетку.

Новая система выборов, предусматривающая «комплектацию» Госдумы 225 одномандатниками, должна сподвигнуть новое руководство ГД к изменению регламента: депутатам не следует «болтаться» без дела; придется создавать новые депутатские объединения или уговаривать парламентариев присоединиться к формируемым фракциям. Правда, в нынешних условиях последнее представляется крайне затруднительным: многие депутаты еще не остыли от бурной кампании и едва ли готовы идти на уступки.

Проблема депутатов-новичков и в том, что им придется акклиматизироваться в новой для себя законодательной среде: здесь им могли бы оказать неоценимую помощь более опытные товарищи. Вполне вероятно, что новому руководству придется решать эту проблему, создавая специальный рабочий орган, обратившись в который новоиспеченный депутат сможет получить необходимую помощь или ответы на свои вопросы.

Теперь существует и проблема разделения на депутатов-«списочников» и депутатов-«одномандатников». Дело в том, что депутаты, прошедшие «огонь, воду и медные трубы» работы в электоральном поле в своем округе, испытывают по отношению к своим коллегам-«списочникам», так сказать, легкое чувство превосходства, иногда переходящее в тяжелую форму осознания собственного величия, — своеобразная депутатская «дедовщина».

Прежняя Дума была свободна от этого явления, хотя и в ней оно проявлялось эпизодически, исподволь, так сказать, «по старой памяти».

По сути, чтобы оправдать доверие избирателей, Госдуме седьмого созыва придется, с одной стороны, помогать правительству России решать социально-экономические проблемы, а с другой — оппонировать ему и выступать с конструктивной критикой работы кабинета.

Совершенно очевидно, что если новая Госдума не превратится из политического органа в орган, так сказать, экономический, то все нелицеприятные эпитеты, которыми наделяли Думу-предшественницу, покажутся нынешним депутатам демотивационной шалостью.

Сами граждане, как видно из итогов голосования, уже поняли и приняли бремя санкций, простили девальвацию рубля и т.п. В ответ на такое понимание со стороны народа власть и ее органы просто обязаны демонстрировать стратегическое мышление, решать конкретные проблемы населения страны, доказывая свою эффективность, а говоря о возможных проблемах, обозначать сроки их решения.

Итак, в нынешней конфигурации вся полнота ответственности ложится на «партию конституционного большинства» — «Единую Россию», чье руководство должно помнить известную пословицу: кому дано, с того и спросится.

Автор — генеральный директор Центра политической информации

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