«Матч сборной России с американцами вытянул Бобровский»

В ночь на вторник сборная России одержала победу над хоккеистами команды Северной Америки, состоящей из молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не старше 23 лет. Без вариантов проигрывая после первого периода со счетом 0:1, подопечные Олега Знарка в течение восьми минут второй 20-минутки забросили четыре шайбы. В третьем периоде они дали сопернику сократить отставание до минимума, но даже при постоянной игре в меньшинстве все-таки сумели удержать победу благодаря блестящей игре вратаря Сергея Бобровского.

— Сборная России победила за счет совпадения множества факторов, в том числе и везения, — сказал «Известиям» чемпион мира 1993 года Андрей Николишин. — Но везение тоже нужно заслужить. Наши хоккеисты заслужили его своей игрой. Если со Швецией нам не повезло, когда игроки не смогли сравнять счет в концовке, то с Северной Америкой было и попадание в штангу наших ворот на последних минутах матча, и несколько удалений у России, когда соперник создал немало моментов в большинстве, заставив Бобровского совершить чудо. По сути, первый период был продолжением матча североамериканцев против Финляндии, когда они полностью разгромили своего соперника. В первой 20-минутке молодежь из НХЛ Россию переигрывала. Только несколько раз наши сумели огрызнуться, а в остальном соперник доминировал на каждом участке льда.

Критично оценивает игру нашей команды в первом периоде и экс-форвард сборной СССР Александр Кожевников.

— Случилось продолжение первых двух периодов матча со Швецией, — поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион. — Почти все наши ребята выпадали из игры, было неважно с точностью передач, а также не получалось постоянно поддерживать высокий темп. Не говоря уже об ошибках в обороне. В середине матча наши завелись и смогли реализовать несколько моментов, после чего игра стала открытой, пошли голевые ситуации с обеих сторон. И вот тут решающим фактором стала игра Бобровского. А в третьем периоде он и вовсе не позволил североамериканцам сравнять счет. По сути, Сергей и вытянул эту игру для нашей сборной.

Андрей Николишин считает, что немаловажную роль в итоговом результате сыграли и удачные силовые приемы в исполнении защитника Алексея Емелина в начале второго периода.

— Во втором периоде Россия переломила ход матча, — отметил Николишин. — Сильно повлияли на ситуацию несколько моментов. Сначала нереализованный выход «2 в 1», когда Макдэвид не смог переиграть Бобровского. Сергей сыграл очень уверенно и надежно, тем самым перевернув ход встречи. Также важным фактором стала и игра в этот отрезок Алексея Емелина, который пару раз очень прилично встретил хоккеистов команды соперника, остудив их и дав понять, что их финты проходить не будут. Тем самым Леша зарядил команду на обратный эффект — наши ребята немного раскрепостились и удачно забили первый гол. Потом была блестящая третья шайба Кузнецова и шикарный по исполнению гол Тарасенко. Правда, дальше пошла череда абсолютно ненужных удалений. Героическими усилиями наша команда выстояла, но где-то и повезло. В общем, ошибки нашему штабу еще предстоит разобрать, потому что игра сборной в обороне и игра в меньшинстве по-прежнему оставляют желать лучшего. Это особенно важно перед игрой с финнами, которые блестяще разыгрывают лишнего игрока и наказывают соперника за мельчайшую ошибку.

Оба собеседника «Известий» считают, что Россия еще не достигла своего потолка в этом турнире.

— Мы никак не можем использовать в полном объеме возможности наших ребят, — продолжил Николишин. — Но это сделать непросто. Все они играют в своих клубах НХЛ и КХЛ минимум по 20 минут. Здесь столько времени на всех не выделишь — кем-то приходится жертвовать. Тренеры по-прежнему ищут оптимальные сочетания. Вчера, похоже, удалось что-то нащупать и переводом Тарасенко в звено к Овечкину, и смещением Кузнецова в центр.

Напомним, в первом матче Россия проиграла Швеции (1:2). В четверг в 22.00 мск подопечные Знарка сыграют в Торонто заключительную встречу группового турнира против Финляндии. Для выхода в полуфинал турнира россиянам нужна только победа.

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