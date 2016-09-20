Пять волейболистов из Кубы получили в Финляндии сроки за изнасилование

В Финляндии суд первой инстанции города Пирканмаа приговорил пятерых из шести волейболистов кубинской сборной, обвиняемых в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, к различным срокам лишения свободы. Четверых спортсменов суд приговорил к тюремному пятилетнему сроку, а одного — к трем с половиной годам. Отбывать наказание осужденные будут в Финляндии.

Девушка стала жертвой грубого группового изнасилования, пишет сайт «Комсомольской правды».

Суд признал, что «изнасилование было совершено при отягчающих обстоятельствах крайне унизительными для жертвы способами».

Служба новостей Yle сообщила, что двое преступников снимали происходящее на видео и делали фотографии.

Напомним, четверых участников сборной Кубы по волейболу, включая капитана команды, задержали утром 3 июля. Еще четыре спортсмена были задержаны на следующий день после матча Куба–Португалия.



Обвиняемые вины не признали.



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