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Генсек ООН: военного решения сирийского конфликта не существует

Пан Ги Мун заявил, что будущее Сирии не должно зависеть от участи одного человека

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возмущен бомбардировкой гуманитарного конвоя в Сирии. «Те, кто сделал это, — трусы», — заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Пан Ги Мун отметил, что военного решения сирийского конфликта не существует, а также отметил, что будущее Сирии не должно зависеть от участи одного человека.

«Я призываю всех, у кого есть влияние, положить конец боям и начать переговоры. Политический переход давно запоздал. После такого насилия и беспорядка в управлении будущее Сирии не должно опираться на участь одного человека», — сказал Пан Ги Мун.

Напомним, ранее в ООН заявили, что в результате атаки на автоколонну с гуманитарной помощью для жителей сирийской провинции Алеппо есть жертвы, в числе которых сотрудники Красного Полумесяца.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Генсек ООН: военного решения сирийского конфликта не существует

Пан Ги Мун заявил, что будущее Сирии не должно зависеть от участи одного человека

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