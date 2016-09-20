Лавров и Керри перенеслись в ООН

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 71-й Генеральной ассамблее ООН. На время визита в США российский министр запланировал не только участие в мероприятиях по линии ООН, но и обширную программу двусторонних встреч.



Несмотря на то что встреча с руководителем Госдепартамента США Джоном Керри была запланирована на другой день, Сергей Лавров провел переговоры с американским коллегой до встречи Международной группы поддержки Сирии (МГПС). И всё же одной этой встречей общение Лаврова и Керри не ограничится — по информации «Известий», двусторонние переговоры пройдут еще раз.



Встречи глав внешнеполитических ведомств уже давно не направлены на обсуждение двусторонних отношений. И сейчас основной темой стала ситуация в Сирии. Обсудить было что: после того как была достигнута договоренность о вступлении в силу с 12 сентября режима тишины, казалось, что урегулирование конфликта в регионе возможно. Более того, многие эксперты прогнозировали продление относительного перемирия. Да и сами участники переговоров возлагали надежды на эту договоренность, заявляя о предстоящем создании совместного исполнительного центра, где военные и дипломаты РФ и США занимались бы размежеванием умеренной оппозиции и террористов.



Однако 17 сентября ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям сирийских военных в районе Дейр-эз-Зора, что поставило под сомнение все достигнутые ранее соглашения.



Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри, так же как и МГПС, прошла за закрытыми дверьми в Lotte New York Palace.



В заседании МГПС, помимо главы МИД России, принимали участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абдуль-Гейт, Джон Керри, главы МИД Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Омана, Ливана, Японии, Ирака, Германии, Египта, Канады, Нидерландов, Иордании, Италии, Франции и Австралии, а также представители Испании, Ирана, Китая, ОАЭ и Катара.



По окончании переговоров Стаффан де Мистура заявил о том, что группа соберется еще раз 23 сентября и тогда уже можно будет делать выводы. Впрочем, глава Госдепа США, подводя предварительные итоги, отметил, что «перемирие в Сирии не умерло».

Со многими из участников ассамблеи российскому министру еще предстоит провести двусторонние переговоры.



Ключевыми станут переговоры с новым главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, которые пройдут 20 сентября. Это первая встреча российского министра с Джонсоном в таком качестве — ранее глава британского МИДа занимал пост мэра Лондона и отличался своими эпатажными заявлениями. Эксперты отмечают, что при таком «багаже» Джонсона Великобритании стоит опасаться дипломатических скандалов.