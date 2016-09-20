Следующее заседание МГПС пройдет 23 сентября

Следующее заседание Международной группы поддержки Сирии (МГПС) может состояться на этой неделе. Об этом заявил глава Госдепартамента США Джон Керри на встрече группы, которая прошла во вторник в Нью-Йорке на полях 71-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Группа обсудит более конкретные шаги по Сирии. Перемирие в Сирии не умерло», — сказал он журналистам.

При этом спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что новая встреча МГПС состоится в пятницу, 23 сентября.

«Нужно смотреть за встречей в пятницу, когда мы вновь соберемся», — сказал де Мистура, отвечая на вопрос об итогах встречи МГПС по Сирии в Нью-Йорке во вторник.