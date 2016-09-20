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Следующее заседание МГПС пройдет 23 сентября

Госсекретарь США заявил, что не считает перемирие в Сирии «мертвым»

Следующее заседание Международной группы поддержки Сирии (МГПС) может состояться на этой неделе. Об этом заявил глава Госдепартамента США Джон Керри на встрече группы, которая прошла во вторник в Нью-Йорке на полях 71-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Группа обсудит более конкретные шаги по Сирии. Перемирие в Сирии не умерло», — сказал он журналистам.

При этом спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что новая встреча МГПС состоится в пятницу, 23 сентября.

«Нужно смотреть за встречей в пятницу, когда мы вновь соберемся», — сказал де Мистура, отвечая на вопрос об итогах встречи МГПС по Сирии в Нью-Йорке во вторник.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Следующее заседание МГПС пройдет 23 сентября

Госсекретарь США заявил, что не считает перемирие в Сирии «мертвым»

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