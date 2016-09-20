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Путин призвал предприятия оборонки выйти на гражданские рынки

При посещении концерна «Калашников» глава государства положительно оценил его модернизированные цеха

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими концерна «Калашников» заявил о необходимости наращивания производства гражданской продукции в оборонных предприятиях.

«Самое главное, кроме оружия выпускать гражданскую продукцию, объем гражданской продукции должен нарастать», — цитирует заявление президента РФ «РИА Новости».

По его словам, продукция концерна «Калашников» будет востребована и после реализации госпрограммы вооружений. Владимир Путин подчеркнул, что во всем мире большая часть продукции оборонных предприятий поступает на гражданские рынки.

Осмотрев обновленные цеха концерна, президент России заявил, что эти площадки похожи на музей современного искусства, и выразил надежду, что сотрудникам предприятия нравится работать в таком месте.

Кроме того, глава государства сообщил, что власти страны уже проинвестировали в этот объект более 3 млрд рублей, и он надеется, что концерн и дальше будет развиваться.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Путин призвал предприятия оборонки выйти на гражданские рынки

При посещении концерна «Калашников» глава государства положительно оценил его модернизированные цеха

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