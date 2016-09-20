Аксенов отказался от депутатского мандата

Глава Крыма Сергей Аксенов, который возглавлял партийный список регионального отделения «Единой России» на выборах в Государственную думу седьмого созыва, отказался от депутатского мандата. Об этом он заявил на встрече с журналистами во вторник.

«Я не планирую быть депутатом Госдумы. От мандата отказываюсь», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Аксенов добавил, что его задача до 2019 года — «решать крымские вопросы».

Он также сообщил, что идущие по списку ЕР от Крыма: первый вице-премьер правительства республики Михаил Шеремет, вице-премьер Руслан Бальбек и прокурор Крыма Наталья Поклонская, скорее всего, «отправятся на работу в Госдуму».

Ранее Аксенов отмечал, что решение возглавить региональный список «Единой России» в Крыму — «элемент поддержки партии». При этом он говорил, что не использовал административный ресурс и не занимался агитацией.

Напомним, выборы в Государственную думу прошли в России в единый день голосования — 18 сентября. Средняя явка по стране составила около 48%.