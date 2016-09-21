Магнитка нарастит продажи стали к 2019 году

Руководство Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на прошлой неделе провело серию встреч с инвесторами в Лондоне. Как рассказали «Известиям» в аналитическом департаменте «Брокеркредитсервиса» (БКС), выступившем организатором совещаний, компания впервые представила долгосрочный прогноз по увеличению объема продаж металлопроката. Если раньше комбинат делал краткосрочные прогнозы, которые в основном заключались в сохранении производства на уровне предыдущего года, то теперь предприятие намерено к 2019 году увеличить продажи продукции на 6%. Аналитики верят, что осуществить планы компании поможет рост потребления металлопродукции в России.



В БКС пояснили, что на встречах речь шла о планах компании по увеличению продаж металлопродукции к 2019 году, а также уровне капитальных вложений и в целом выполнении долгосрочной стратегии развития. Также представители комбината рассказали о дивидендной политике компании и о планах войти в индекс MCSI Russia (фондовый индекс российского рынка). Представитель ММК подтвердил эту информацию.



— Компания прогнозирует повышение уровня продаж проката с российской площадки до 12 млн т в 2019 году с 11,2 млн т, запланированных на 2016 год. Увеличение уровня продаж прогнозируется за счет плавного восстановления спроса начиная с 2017 года. Еще одним фактором станет ввод в эксплуатацию агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в 2017 году, что позволит заместить часть импортного оцинкованного проката на внутреннем рынке, — сообщил «Известиям» представитель ММК.



Отметим, что ранее, как и большинство отечественных металлургов, ММК прогнозировал сохранение продаж на уровне прошлого года.



В ходе встреч с инвесторами руководство ММК рассказало о том, что сейчас компания сосредоточена на повышении эффективности производства стали, стабильном объеме капзатрат на уровне $400–600 млн в год и сохранении низкого уровня долга. В результате этих действий рентабельность ММК должна оказаться выше, чем у компаний-конкурентов, ожидает менеджмент компании.



Напомним, в ноябре прошлого года ММК утвердил стратегию развития до 2025 года, в рамках которой были запланированы общие инвестиции на модернизацию оборудования в объеме $4–6 млрд, а также приоритетным направлением назван внутренний рынок, продажи на котором должны вырасти до 84% (по итогам первого полугодия 2016 года доля таких продаж составила 75%).



Участники лондонских встреч также сообщили, что инвесторов интересовала и тема затянувшейся продажи завода ММК в Турции. Гендиректор меткомбината Павел Шиляев подчеркнул, что продажа турецкого предприятия остается одной из ключевых задач для менеджмента компании на ближайшие годы, хотя активные переговоры не ведутся. ММК видит потенциал дополнительного роста стоимости бизнеса после нормализации политической ситуации. При этом минимальная цена, которую рассматривает компания, — $1 млрд.



Также среди ключевых задач на ближайшую перспективу менеджмент ММК назвал включение предприятия в индекс MCSI Russia. В качестве долгосрочных целей менеджмент видит повышение акционерной стоимости ММК с помощью высокого дивидендного потока (не менее 30% от свободного денежного потока).



— Встреча подтвердила, что менеджмент придерживается стратегии максимизации стоимости компании, учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, посредством сокращения расходов и фокуса на профильном сталелитейном сегменте, — сообщили в БКС.



Аналитики в целом отмечают высокое качество управления ММК, но при этом выделяют основной риск для компании — нестабильные цены на сталь. По оценке аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, потребление проката в стране до 2019 года будет расти на 2% в год и, если ММК будет расти вместе с рынком, это позволит компании выйти на прогнозные продажи.



По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в случае отсутствия резких перепадов спроса на сталь до 2019 года потребление в РФ увеличится на 2 млн т в сравнении с текущим годом.



— ММК развивает отношения с судостроителями и производителями автомобилей и автокомпонентов, это может добавить до 300–400 тыс. т в год. Кроме того, обновление трубопроводов «Газпрома» и «Транснефти» вкупе с возобновлением работ по «Турецкому потоку» и «Северному потоку» может дать дополнительные 500 тыс. т спроса в год. Однако если падение цен на нефть продолжится, то вероятно дальнейшее ухудшение экономической ситуации в РФ и падение потребления стали, — рассуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.



Кроме прочего, аналитики считают, что завод в Турции в текущих условиях можно продать лишь за $500 млн.



— Грубая оценка завода в Турции — 7–8 EBITDA. Это меньше, чем собственная оценка компании. Думаю, что цена в $500 млн была бы разумной в текущих реалиях, — предположил Худалов.



Эксперты полагают, что включение в индекс MCSI, как правило, положительно влияет на динамику акций, так как к покупкам подключаются индексные фонды. Критериями для включения в индекс MSCI являются рыночная капитализация компании, доля акций в свободном обращении (free-float) и показатель ликвидности (соотношение среднего оборота торгов за месяц к free-float на основе показателей за 12 месяцев).



— У ММК маленький free-float: менее 5% акций обращаются в виде глобальных депозитарных расписок, размещенных на Лондонской фондовой бирже, и около 4% акций — на Московской бирже. Для попадания в индекс нужно как минимум увеличить число акций в свободном обращении, — отметил аналитик «Финама» Алексей Калачев.



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