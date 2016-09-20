Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Бурановские бабушки» сняли клип к ЧМ-2018 в России. Видео

Участницы музыкального коллектива даже демонстрируют мастерство своей игры в футбол

«Бурановские бабушки» сняли клип на песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com

Этот ролик смонтирован из фрагментов, записанных в Самаре 18 сентября во время выступления музыкального коллектива перед матчем «Крылья Советов» – ЦСКА. Сначала на видеокадрах бабушки в кроссовках пускаются в пляс на футбольном поле, а затем демонстрируют мастерство игры в футбол.

Участницы коллектива в июне записали в Самаре видеообращение к сборной России по футболу перед началом чемпионата Европы во Франции, сообщает «Ридус».

Читайте далее:

«Чемпионат России мне нравится больше чемпионата Голландии»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

«Бурановские бабушки» сняли клип к ЧМ-2018 в России. Видео

Участницы музыкального коллектива даже демонстрируют мастерство своей игры в футбол

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке