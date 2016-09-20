«Бурановские бабушки» сняли клип к ЧМ-2018 в России. Видео

«Бурановские бабушки» сняли клип на песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.



Этот ролик смонтирован из фрагментов, записанных в Самаре 18 сентября во время выступления музыкального коллектива перед матчем «Крылья Советов» – ЦСКА. Сначала на видеокадрах бабушки в кроссовках пускаются в пляс на футбольном поле, а затем демонстрируют мастерство игры в футбол.

Участницы коллектива в июне записали в Самаре видеообращение к сборной России по футболу перед началом чемпионата Европы во Франции, сообщает «Ридус».

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