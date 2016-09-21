По Нюрнбергскому счету

Недавно Верховный суд России отклонил апелляцию автослесаря из Перми Дениса Лузгина, которого ранее осудили за перепост в социальных сетях публикации «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль».

Приговор, в соответствии с которым Лузгину надлежит заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, тут же стал активно обсуждаться в блогах и вызвал бурное недовольство либеральной общественности.

Покопавшись в сети, я не обнаружил ни одного мнения в поддержку приговора Верховного суда. Зато увидел огромное количество постов, которые клеймят «судебный произвол», «позорище», «торжество лженауки» и прочее.

То, что российская судебная система нередко «подставляется» и не может сама себя объяснить, — проблема известная. Но насколько справедлива критика российских судов, квалифицировавших как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма», распространение в сети публикации «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль»?

«15 фактов» — это, безусловно, развернутая, злобная и довольно безграмотная попытка исказить историю и реабилитировать самих нацистов, а также их пособников. Перепост и распространение такого текста — вовсе не невинная шалость. По существу это распространение материалов в поддержку пособников гитлеризма из числа коллаборационистов во Второй мировой войне.

Этот текст не только обеляет нацистских прислужников, но и пытается приравнять к ним тех, кто одержал над ними победу, тех, кто избавил мир от гитлеровской нечисти.

И я не понимаю, что должно происходить с сознанием тех россиян, кто защищает этот текст и его распространителей.

В прежние десятилетия, когда мы учились в школах и университетах, считалось, что дискуссии о Второй мировой войне и ее итогах, о Третьем рейхе и тоталитаризме вообще, о политике массового геноцида и о Катастрофе европейского еврейства станут затихать по мере того, как уходят поколения, которым довелось пережить эти события. Считалось, что истина, по большому счету, уже кристаллизовалась, а теперь историки должны только уточнять детали, находить дополнительные факты, выяснять подробности.

В годы холодной войны Запад, как и СССР, мог обвинять противника в сотрудничестве с нацистами, преуменьшать его вклад в Победу и даже замалчивать само его участие в войне. Однако при этом ни само представление, чем была эта война, ни легитимность послевоенного мироустройства под сомнение не ставились.

И вот сегодня мы вдруг с ужасом видим, как люди вполне интеллигентной наружности, вроде бы не монстры и не злодеи, из каких-то сиюминутных политических соображений вдруг отказываются понимать, в чем заключалась суть Второй мировой войны — самой кровопролитной, самой страшной войны в истории человечества.

А ведь еще недавно и вопросов таких не возникало.

Я не знаю, является ли штраф, наложенный на Дениса Лузгина, чрезмерным или, наоборот, недостаточным. И не берусь об этом судить. Но я хорошо понимаю, что всякий, кто занимается такой агитацией, распространением всякого рода таких публикаций, как «15 фактов», их перепостами и продвижением в сети, всякий, кто поддерживает и защищает подобные действия, занимается реабилитацией нацизма.

И иначе это оценивать нельзя.

Попытки приравнять коммунизм к нацизму, Советский Союз к нацистской Германии, попытки позиционировать приспешников Гитлера и исполнителей самых грязных преступлений как национальных освободителей — это не только надругательство над исторической памятью человечества, но и оправдание новых военных преступлений.

Здесь применимы простые юридические параметры. Существует понимание современного мира как постнюрнбергского. Оно возникло в результате судебного процесса над нацистскими преступниками — Нюрнбергского трибунала.

Я не знаю, насколько справедливы слова защитников Лузгина, что штраф в 200 тыс. рублей неоправданно велик.

Но я помню вступительную речь, с которой выступил на Нюрнбергском процессе главный обвинитель, генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. Эта речь завершалась словами: «Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет. Это — счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!»

И если кто-то не согласен с тем счетом, который человечество предъявило нацистским преступникам, если кто-то не согласен с правосудием Нюрнбергского трибунала, то штраф в размере 200 тыс. рублей может показаться мелочью по сравнению с той ценой, которую ему на самом деле придется заплатить, если у власти вновь окажутся фашисты.

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