По Нюрнбергскому счету

Историк Давид Эйдельман — о том, почему опасно игнорировать попытки реабилитировать пособников нацистов во Второй мировой войне
Фото из личного архива
Недавно Верховный суд России отклонил апелляцию автослесаря из Перми Дениса Лузгина, которого ранее осудили за перепост в социальных сетях публикации «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль».
Приговор, в соответствии с которым Лузгину надлежит заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, тут же стал активно обсуждаться в блогах и вызвал бурное недовольство либеральной общественности.
Покопавшись в сети, я не обнаружил ни одного мнения в поддержку приговора Верховного суда. Зато увидел огромное количество постов, которые клеймят «судебный произвол», «позорище», «торжество лженауки» и прочее.
То, что российская судебная система нередко «подставляется» и не может сама себя объяснить, — проблема известная. Но насколько справедлива критика российских судов, квалифицировавших как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма», распространение в сети публикации «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль»?
«15 фактов» — это, безусловно, развернутая, злобная и довольно безграмотная попытка исказить историю и реабилитировать самих нацистов, а также их пособников. Перепост и распространение такого текста — вовсе не невинная шалость. По существу это распространение материалов в поддержку пособников гитлеризма из числа коллаборационистов во Второй мировой войне.
Этот текст не только обеляет нацистских прислужников, но и пытается приравнять к ним тех, кто одержал над ними победу, тех, кто избавил мир от гитлеровской нечисти.
И я не понимаю, что должно происходить с сознанием тех россиян, кто защищает этот текст и его распространителей.
В прежние десятилетия, когда мы учились в школах и университетах, считалось, что дискуссии о Второй мировой войне и ее итогах, о Третьем рейхе и тоталитаризме вообще, о политике массового геноцида и о Катастрофе европейского еврейства станут затихать по мере того, как уходят поколения, которым довелось пережить эти события. Считалось, что истина, по большому счету, уже кристаллизовалась, а теперь историки должны только уточнять детали, находить дополнительные факты, выяснять подробности.
В годы холодной войны Запад, как и СССР, мог обвинять противника в сотрудничестве с нацистами, преуменьшать его вклад в Победу и даже замалчивать само его участие в войне. Однако при этом ни само представление, чем была эта война, ни легитимность послевоенного мироустройства под сомнение не ставились.
И вот сегодня мы вдруг с ужасом видим, как люди вполне интеллигентной наружности, вроде бы не монстры и не злодеи, из каких-то сиюминутных политических соображений вдруг отказываются понимать, в чем заключалась суть Второй мировой войны — самой кровопролитной, самой страшной войны в истории человечества.
А ведь еще недавно и вопросов таких не возникало.
Я не знаю, является ли штраф, наложенный на Дениса Лузгина, чрезмерным или, наоборот, недостаточным. И не берусь об этом судить. Но я хорошо понимаю, что всякий, кто занимается такой агитацией, распространением всякого рода таких публикаций, как «15 фактов», их перепостами и продвижением в сети, всякий, кто поддерживает и защищает подобные действия, занимается реабилитацией нацизма.
И иначе это оценивать нельзя.
Попытки приравнять коммунизм к нацизму, Советский Союз к нацистской Германии, попытки позиционировать приспешников Гитлера и исполнителей самых грязных преступлений как национальных освободителей — это не только надругательство над исторической памятью человечества, но и оправдание новых военных преступлений.
Здесь применимы простые юридические параметры. Существует понимание современного мира как постнюрнбергского. Оно возникло в результате судебного процесса над нацистскими преступниками — Нюрнбергского трибунала.
Я не знаю, насколько справедливы слова защитников Лузгина, что штраф в 200 тыс. рублей неоправданно велик.
Но я помню вступительную речь, с которой выступил на Нюрнбергском процессе главный обвинитель, генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. Эта речь завершалась словами: «Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет. Это — счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие!»
И если кто-то не согласен с тем счетом, который человечество предъявило нацистским преступникам, если кто-то не согласен с правосудием Нюрнбергского трибунала, то штраф в размере 200 тыс. рублей может показаться мелочью по сравнению с той ценой, которую ему на самом деле придется заплатить, если у власти вновь окажутся фашисты.
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