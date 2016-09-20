Путину показали оружие будущего

Президент провел заседание военно-промышленной комиссии в концерне "Калашников"
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин посетил Ижевск, где осмотрел продукцию концерна «Калашников» и провел заседание военно-промышленной комиссии. На заседании были обсуждены вопросы о создании единой информационно-разведывательной системы в армии и увеличении производства продукции гражданского назначения на военных предприятиях.
Концерн модернизируется, возводятся новые корпуса, ремонтируются старые. Серьезно расширена линейка продукции. До приезда главы государства охотничьи карабины и спортивные винтовки в руках подержали и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, и помощник президента Владимир Кожин, и даже министр культуры Владимир Мединский, который приехал показать макет памятника создателю самого популярного оружия в мире Михаилу Калашникову. Главе государства также продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, штурмовой катер, который будут использовать Силы специального назначения, беспилотные автоматизированные боевые системы «Соратник», представлящие из себя своего рода управляемые дистанционно небольшие танки.
- Когда подъезжали, было впечатление, что подъезжаем к музею современного искусства, - поделился с рабочими своими впечатлениями о произошедших переменах президент.
Владимир Путин поздравил работников предприятия с прошедшим Днем оружейника, похвалил за профессиональную работу и отметил, что некоторые иностранные стрелковые команды стали использовать спортивное оружие российского производства.
У главы государства поинтересовались перспективами заказов на продукцию завода. Верховный главнокомандующий рассказал, что пик заказов придется на 2021-2022 гг., после чего в армию будут осуществляться плановые поставки. Президент предупредил, что предприятия оборонки должны быть готовы к производству продукции гражданского назначения. По его словам, предстоит найти «золотую середину» между тратами на армию и невоенными расходами, чтобы не перегрузить бюджет оборонными статьями.
Были и неформальные вопросы. Один из мастеров спросил у Владимира Путина о семейных ценностях.
- Как специально про семейные ценности спросил, - пошутил президент, - Любить нужно ближнего своего. Это самое важное, и важнее ничего нет.
После посещения завода глава государства провел заседание военно-промышленной комиссии, на которой обсуждали создание и внедрение современных вооружений и систем разведки, а также перевод ряда мощностей оборонки на гражданские рельсы.
- Обсудим, как модернизируются разведывательно-информационные комплексы, которые играют важнейшую определяющую роль в современном бою. На сегодняшний день одной из ключевых задач является создание единого информационно-разведывательного пространства вооружённых сил. Оно должно основываться на современных защищённых технологиях и охватывать все звенья управления — от тактического до генерального штаба, - сказал президент.
Отдельно глава государства упомянул о необходимости четкого исполнения государственного оборонного заказа. В прошлому году гособоронзаказ был выполнен на 97%, президент считает, что это хороший показатель.
- Ряд проблемных вопросов остаются нерешенными. Мы обсуждали их на совещании в мае этого года в Сочи и в Минобороны, а также на едином дне приемки вооружений и военной техники. Сегодня от вас хотел бы услышать предложения по решению этих вопросов, - добавил Владимир Путин.
О диверсификации выпуска продукции на предприятиях ОПК говорил и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Уже отобраны технологии, которые должны послужить гражданской сфере: материаловедение, фотоника, электроника, вычислительные технологии, ракетное двигателестроение и кибербезопасность.