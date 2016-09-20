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Ученым удалось телепортировать информацию

Эксперимент они осуществили с помощью городских оптоволоконных сетей

Специалисты из Китая и Канады одновременно сообщили о проведении интересного эксперимента. Сотрудникам Китайского университета науки и технологий и их коллегам из Университета Калгари удалось провести эксперимент с квантовой телепортацией с помощью обычных городских оптоволоконных кабелей.

Китайские ученые в ходе исследования использовали стандартную для оптоволоконных сетей длину волны в 1,5 тыс. нанометров. В итоге они смогли обеспечить надежную передачу сигнала, но он обрабатывался со скоростью лишь несколько фотонов в час, что крайне мало для практического использования, передает телеканал «360».

Исследователи из Канады использовали фотоны другой длины волны — 795 нанометров, в итоге у них получилось добиться скорости обработки сигнала вдвое выше — 17 фотонов в минуту. Но надежность передачи при этом пострадала.

Результатом исследования стало то, что ученые поняли, что квантовая телепортация через городские сети возможна.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Ученым удалось телепортировать информацию

Эксперимент они осуществили с помощью городских оптоволоконных сетей

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