«А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? — К сожалению, нет. — Будем искать...» — этот известный никулинский пассаж из популярной советской комедии «Бриллиантовая рука» невольно вспоминается, когда начинаешь просматривать первые отчеты и комментарии миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за состоявшимися в минувшее воскресенье российскими выборами в Госдуму.

На что же обратило внимание Бюро по демократическим институтам и правам человека в ходе наблюдения за подготовкой и проведением парламентских выборов в России? Для того чтобы уберечься от навязывания мнения и возможной предвзятости в трактовках с любой стороны, я намеренно отвлеклась от комментариев в СМИ и обратилась прямо и непосредственно к тексту предварительного отчета миссии.

Признаться, меня, не раз принимавшую участие в качестве наблюдателя за выборами по линии ОБСЕ в ряде стран, этот отчет весьма удивил и даже отчасти порадовал. В самом деле, из него следует, что выборы осуществляются прозрачно, законодательная база в достаточной степени обеспечивает выборный процесс, и налицо либерализация процесса регистрации.

В документе также отмечено, что число политических партий значительно возросло после выборов 2011 года, что день выборов прошел в целом упорядоченно, а ЦИК адекватно отреагировала на нарушения. Наблюдатели от ОБСЕ (а россияне, согласно правилам, не могли участвовать в наблюдении) отметили повышение прозрачности и доверия. И даже нашли основания для ощущения общей уверенности в правильности регистрации избирателей.

В общем, «халатик» неплох. Но вот перламутровые пуговицы... Миссия указала на ограничения свободы и политических прав оппозиции, усмотрела жесткий контроль за СМИ и, наоборот, не увидела яркости в демонстрации «политических альтернатив». БДИПЧ огорчил «вялотекущий характер предвыборной кампании», а также тот факт, что российская общественность не проявила в выборах должной «заинтересованности». Иначе говоря, ни тебе массовых протестов, ни революций, ни жесткого противостояния. Скука, одним словом.

Кстати, в этом же духе прокомментировал результаты выборов в Госдуму Госдеп США. Американское ведомство заявило о ряде нарушений, о сложностях при регистрации и злоупотреблениях административным ресурсом. Кроме того, Госдеп вновь выразил беспокойство по поводу «преследований видных представителей политической оппозиции».

При этом, как вежливо и дипломатично отметил посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко, комментируя эти заявления, замечания иностранных наблюдателей носят абстрактный характер и не содержат конкретики.

Зато самих себя США ставят вне критики, следуя пословице «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Известен, например, скандал, когда в 2012 году американские выборы отслеживала «миссия по ограниченному наблюдению» в составе 57 человек — кстати, без наблюдения непосредственно в день голосования! При этом самим Бюро были зафиксированы многочисленные недостатки, в том числе отсутствие законодательного, а в некоторых штатах и фактического обеспечения доступа международных наблюдателей на избирательные участки, неполная гарантия тайны голосования, проблемы с прозрачностью финансирования избирательной кампании, организацией досрочного голосования и т.д.

Нам в России трудно поверить, но, согласно закону Voter ID, принятому в 30 штатах, избирателю на участке можно появиться с любым документом, удостоверяющим личность (общегражданских паспортов в США не существует). В ряде штатов же закон требует, чтобы на документе непременно была фотография гражданина (сравните единые и строгие стандарты и требования на наших избирательных участках).

По мнению правозащитников из американской НКО Project Vote, процедура дополнительной верификации избирателя ущемляет права малоимущих американцев, которые не могут позволить себе изготовить специальное удостоверение с фотографией (читай: не смогут проголосовать).

Закон, по мнению организации, противоречит 24-й поправке к конституции США, отменяющей налог на голосование в любой форме. В результате Project Vote обратилась к ОБСЕ с просьбой направить международных наблюдателей во все штаты, где действует Voter ID.

Но попытки оспорить закон о дополнительной верификации избирателя в Техасе вызвали столь сильный гнев прокурора штата Г. Эбботта, что он написал главе миссии БДИПЧ открытое письмо, в котором назвал присутствие наблюдателей на американских избирательных участках «юридически неуместным» и пригрозил им уголовным преследованием за нарушение законов штата, если они приблизятся к избирательным участкам ближе чем на 30,5 м.

Тогда скандал замяли, продолжения он не имел. Но наглядно обозначил возможности для международных мониторинговых миссий на выборах в США.

Зато на пространстве СНГ международные организации по наблюдению за проведением выборов чувствуют себя совершенно комфортно. Именно здесь по-прежнему действуют самые длительные по срокам миссии наблюдения и разворачиваются самые масштабные мониторинговые команды, которые не дадут спуску любому отступлению от демократических норм.

Однако в этот раз «поиск перламутровых пуговиц» составителями отчета БДИПЧ ОБСЕ все-таки дает основания предположить, что в самом недалеком будущем реформы ждут, видимо, не только WADA...

Автор — заместитель директора Российского института стратегических исследований

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