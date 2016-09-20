Лукашенко заявил о проблемах в строительстве Союзного государства

По словам белорусского лидера, он недоволен общим фоном развития отношений двух стран
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что в настоящее время в строительстве Союзного государства с Россией наметилось «слишком много проблем», также он недоволен общим фоном развития отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны определиться с глубиной интеграции на евразийском пространстве. По словам Лукашенко, белорусская сторона не исключает оптимизации своего участия в интеграционных проектах.
14 сентября сообщалось, что переговоры с Россией о цене на газ для белорусов завершились и не увенчались успехом. Ранее «Известия» сообщали, что белорусский президент Александр Лукашенко поручил договориться с Москвой о поставках газа в течение двух дней.
Разногласия между сторонами относительно стоимости голубого топлива возникли в начале 2016 года. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что стоимость 1 тыс. кубометров газа должна составлять $80 против $132. К настоящему моменту долг за поставленное Россией топливо за первое полугодие составляет более $270 млн.
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