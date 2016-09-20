Российские парашютисты стали чемпионами мира на мондиале-2016 в США

Российская сборная по парашютному спорту завоевала первенство в командном и личном зачете чемпионата мира по парашютному спорту — мондиаля-2016, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Состязание ежегодно проходит в американском городе Чикаго. Команды из разных стран соревнуются во всех дисциплинах парашютного спорта.

В этом году мужская и женская команды из РФ стали победителями в парашютном двоеборье и серебряными призерами в дисциплине «точность приземления».

«Член сборной России старший прапорщик Дмитрий Максимов стал абсолютным чемпионом мира, Ольга Лепезина завоевала золото в одиночной акробатике, а прапорщик Любовь Екшикеева стала третьей в женском двоеборье», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в мондиале-2016 участвовали 654 парашютиста в составе 34 команд. Было разыграно 30 комплектов наград в групповой акробатике, купольной акробатике, одиночной акробатике, точности приземления, артистических дисциплинах (фристайл, фрифлаинг) и скоростному падению.