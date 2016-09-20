Российские парашютисты стали чемпионами мира на мондиале-2016 в США

Мужская и женская сборные РФ стали победителями в парашютном двоеборье
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Российская сборная по парашютному спорту завоевала первенство в командном и личном зачете чемпионата мира по парашютному спорту — мондиаля-2016, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Состязание ежегодно проходит в американском городе Чикаго. Команды из разных стран соревнуются во всех дисциплинах парашютного спорта.
В этом году мужская и женская команды из РФ стали победителями в парашютном двоеборье и серебряными призерами в дисциплине «точность приземления».
«Член сборной России старший прапорщик Дмитрий Максимов стал абсолютным чемпионом мира, Ольга Лепезина завоевала золото в одиночной акробатике, а прапорщик Любовь Екшикеева стала третьей в женском двоеборье», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что в мондиале-2016 участвовали 654 парашютиста в составе 34 команд. Было разыграно 30 комплектов наград в групповой акробатике, купольной акробатике, одиночной акробатике, точности приземления, артистических дисциплинах (фристайл, фрифлаинг) и скоростному падению.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.