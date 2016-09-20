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Главредом Men's Health Russia стал автор книги о группе «Ленинград»

О назначении Максима Семеляка сообщил владелец издательского дома «Юнайтед пресс» Демьян Кудрявцев

Главным редактором журнала Men's Health Russia стал автор книги «Музыка для мужика. История группы «Ленинград» Максим Семеляк. Об этом сообщил владелец издательского дома «Юнайтед пресс», в который входит журнал, Демьян Кудрявцев.

«У главного мужского журнала Men's Health Russia сменился главный редактор. За него боролись все глянцевые издания страны, но он выбрал нас. Встречайте: Максим «не только музыка для мужика» Семеляк», — написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.

О продаже доли в газете «Ведомости» финским медиахолдингом Sanoma Демьяну Кудрявцеву стало известно в апреле 2015 года. Медиагруппа Sanoma подписала договор о продаже 33,3% акций Delovoi Standard с компанией Ivania Ltd и договорилась о продаже портфолио издателя «Юнайтед пресс» компании Moscow Times, пишет RNS.

Сообщалось, что сумма сделки, включая стоимость активов, юридические и иные расходы, составила €15 млн.

Книга Максима Семеляка «Музыка для мужика. История группы «Ленинград» вышла в 2008 году.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Главредом Men's Health Russia стал автор книги о группе «Ленинград»

О назначении Максима Семеляка сообщил владелец издательского дома «Юнайтед пресс» Демьян Кудрявцев

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