Главредом Men's Health Russia стал автор книги о группе «Ленинград»

Главным редактором журнала Men's Health Russia стал автор книги «Музыка для мужика. История группы «Ленинград» Максим Семеляк. Об этом сообщил владелец издательского дома «Юнайтед пресс», в который входит журнал, Демьян Кудрявцев.

«У главного мужского журнала Men's Health Russia сменился главный редактор. За него боролись все глянцевые издания страны, но он выбрал нас. Встречайте: Максим «не только музыка для мужика» Семеляк», — написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.

О продаже доли в газете «Ведомости» финским медиахолдингом Sanoma Демьяну Кудрявцеву стало известно в апреле 2015 года. Медиагруппа Sanoma подписала договор о продаже 33,3% акций Delovoi Standard с компанией Ivania Ltd и договорилась о продаже портфолио издателя «Юнайтед пресс» компании Moscow Times, пишет RNS.



Сообщалось, что сумма сделки, включая стоимость активов, юридические и иные расходы, составила €15 млн.

Книга Максима Семеляка «Музыка для мужика. История группы «Ленинград» вышла в 2008 году.

Читайте далее:

Иван Ургант и пес Компот выступили дуэтом