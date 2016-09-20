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Чуркин: резолюции Совбеза ООН по Сирии не будет

По словам постпреда России при Организации Объединенных Наций, это связано с просьбой США

Резолюции Совбеза ООН по Сирии не будет в связи с достигнутыми РФ и США договоренностями.

«Здесь не было никакой интриги, они [США] сказали, что не хотят опубликовывать договоренности, мы сказали, что без публикации договоренностей нельзя просить членов Совета Безопасности одобрить эти договоренности. На этом мы и расстались», — заявил журналистам постпред России при ООН Виталий Чуркин. 

Ранее Чуркин огласил некоторые выдержки из договоренностей, достигнутых главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Ранее Вашингтон отказывался раскрывать детали сделки, что ставило под угрозу принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку соглашения.

«По причинам, которые мы не можем целиком понять, США не согласились поделиться с вами или даже с членами Совета Безопасности текстами этих документов. Но я зачитаю выдержки из двух этих документов, чтобы вы просто понимали, в чем дело», — сказал Чуркин, покинув экстренную встречу СБ ООН, созванную Россией после ударов коалиции, возглавляемой США, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Чуркин: резолюции Совбеза ООН по Сирии не будет

По словам постпреда России при Организации Объединенных Наций, это связано с просьбой США

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