МИД РФ призвал Киев выполнить рекомендации наблюдательной миссии ООН

Россия положительно оценила внимание наблюдательной миссии ООН к нарушениям прав человека, связанным со свободой слова и ограничением деятельности журналистов на Украине, сообщили в МИД РФ. Руководство ведомства также призвало власти республики с должной ответственностью подойти к выполнению рекомендаций международной организации.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ, указано, что его руководство ознакомилось с 15-м докладом наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 мая по 15 августа 2016 года и обеспокоено сообщением мониторинговой группы о росте числа жертв конфликта на востоке страны среди гражданского населения.

«На этом фоне особенно актуально звучит призыв ооновских экспертов к Киеву обеспечить контроль над действиями самостоятельных военизированных формирований вдоль линии соприкосновения», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ознакомившись с данными наблюдательной миссии ООН, Москва призвала Киев внимательно отнестись к выполнению рекомендаций международной организации и подчеркнула, что урегулирование украинского кризиса возможно провести, только выполнив требования Минских договоренностей.

Кроме того, российская сторона прокомментировала принятие нового закона Украины об амнистии, который предоставит иммунитет участникам военных операций на востоке страны.

«Разделяем и озабоченность экспертов последствиями нового закона Украины об амнистии, который имеет целью предоставить иммунитет участникам военных операций на востоке страны — даже тем, чьи действия могут быть квалифицированы как преступления против человечности. И это на фоне отсутствия какого-либо прогресса в расследовании резонансных дел, включая события в Одессе в мае 2014 года», — заключили в ведомстве.

МИД РФ также выразил удовлетворение пристальным вниманием миссии ООН к сложившейся на Украине бедственной ситуации со свободой слова и ограничением возможности для журналистов без опасений за свою жизнь заниматься профессиональной деятельностью.

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