Десять фактов о «Брэджолине»

Что могло привести к разводу звездной пары
Фото: TASS/INV/Joel Ryan
Во вторник стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые для многих в мире были примером для подражания, официально подали на развод. «Известия» собрали 10 фактов о Питте и Джоли. В подборке есть и несколько фактов, которые могли привести пару к разводу, официальной причиной которого названо отношение Питта к его отцовским обязанностям.
Знакомство
Питт и Джоли познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. Фильм рассказывает о двух спецагентах, которым было дано задание убить друг друга.
Свадьба
В 2014 году актеры сыграли свадьбу на Лазурном Берегу в кругу близких друзей и родственников.
Дети
Пара усыновила троих детей — камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен. Все они носят двойную фамилию Джоли-Питт.
Миротворчество
В 2001 году Джоли стала послом доброй воли ООН, четыре года назад она была назначена специальным посланником верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Имущество звездной пары
У супругов есть дома в Лондоне, на Майорке и поместье во Франции. А в 2013 году на 50-летие Питта Джоли подарила ему остров в форме сердца недалеко от Нью-Йорка стоимостью почти $20 млн.
Годовщина, несмотря на слухи
Совсем недавно, в августе этого года, пара отметила вторую годовщину брака в их собственном замке Chateau Miraval на юге Франции, недалеко от Лазурного Берега.
Анорексия Джоли
Анджелина, которая всегда отличалась отменной фигурой, летом этого года напугала своих поклонников ужасной худобой — ходили даже слухи о том, что у нее истощение, а американские СМИ со ссылкой на близких друзей Джоли сообщали, что она впала в депрессию из-за измены мужа — ничего не ест, а только курит и пьет алкоголь.
Фильм о разводе
В феврале этого года на экраны вышел фильм «Лазурный берег» о паре, которая находится на грани развода, в котором главные роли сыграли Питт и Джоли. Режиссером фильма стала сама Джоли.
Роман с француженкой
Одной из причин развода СМИ называют роман Питта с французской актрисой Марион Котийяр, с которой он снялся в фильме «Союзники».
Злая бывшая
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что причина развода — роман Питта с его экс-пассией актрисой Гвинет Пэлтроу.
Брэд Питт и Анджелина Джоли