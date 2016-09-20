Кипр опроверг сообщения о просьбе России об использовании авиабазы

Россия не обращалась к Кипру по вопросам использования авиабазы. Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.



«Нет, никаких таких дискуссий с российским правительством не было, они уважают нашу независимость», — приводит его слова агентство ТАСС.



Информация о том, что кипрские власти могут предоставить России возможность использования своей авиабазы, появилась в местных СМИ накануне визита Анастасиадиса в РФ в феврале 2015 года. Тогда предположения не получили развития. Позже возможность использования авиабазы не исключил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис, однако за этим заявлением не последовало конкретных договоренностей.