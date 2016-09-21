«Роскосмос» заменит корабль для экипажа МКС

Госкорпорация «Роскосмос», скорее всего, заменит космический корабль «Союз МС-02», который должен был стартовать с экипажем к МКС 23 сентября. Старт был перенесен на более поздний срок (дата пока не конкретизирована) после того, как тесты готового к старту корабля показали сбой в системе взаимодействия с ракетой-носителем. Проведенные далее проверки не выявили аномалий или каких-либо повреждений «Союза МС-02», однако решение госкомиссии о готовности корабля пока не принято. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом работы госкомиссии, корабль предлагается заменить для того, чтобы исключить риски при запуске.

Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков пояснил, что официальное решение будет опубликовано чуть позднее.

— Специалисты продолжают работать — проводят необходимые мероприятия по выяснению причины технической неисправности транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02», которую позволили зафиксировать применяемые нами современные методики. По результатам будет принято решение о новой дате запуска и о корабле, — говорит Буренков. — Разумеется, на первом месте для нас — безопасность людей.

Подготовка резервного корабля — «Союза МС-03» — ведется в плановом режиме, отмечают в «Роскосмосе». Плановый режим означает, что корабль будет готов к старту в ноябре — по утвержденным ранее планам «Союз МС-03» должен был стартовать 16 ноября. Теперь из-за переноса запуска «Союза МС-02» вправо старт 16 ноября с вероятностью 99% также не состоится, а его дата будет названа позднее. При необходимости «Союз МС-03» может быть готов к старту раньше, чем 16 ноября.

Корабль «Союз МС-02» с экипажем в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко, астронавта НАСА Роберта Шейна Кимброу планировал отправится на орбиту в сентябре этого года. 8 сентября экипаж прибыл на Байконур для прохождения завершающего этапа предполетной подготовки. 17 сентября госкомиссия сообщила о переносе старта по техническим причинам — корабль к этому моменту уже был помещен под головной обтекатель ракеты «Союз ФГ». Во время тестов было отмечено короткое замыкание в электрической сети. 18 сентября было принято решение вернуть экипаж корабля в подмосковный Звездный городок.

Старт корабля, ранее назначенный на 23 сентября, должен был стать всего лишь вторым полетом новейшей модификации космического корабля «Союз» — «Союз МС». Это продукт глубокой модернизации корабля «Союз ТМА», отличающийся от предыдущей версии новыми командно-телеметрической системой, солнечными батареями, системой сближения и стыковки «Курс-НА» и другим оборудованием.

— Новый корабль — это всегда новые сложности, — констатирует научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Замена корабля — это, возможно, правильный путь, но при этом важно, чтобы в новом корабле всё работало исправно. В любом случае я думаю, что в «Роскосмосе» с возникшей проблемой разберутся, верю в их профессионализм.