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Олланд потребовал созвать в ближайшее время Совбез ООН по Сирии

Французский лидер возложил ответственность за срыв перемирия в республике на власти САР и заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня

Президент Франции Франсуа Олланд обвинил власти САР в провале действия перемирия в республике и призвал международное сообщество как можно скорее созвать Совет Безопасности ООН по сирийскому кризису.

«Никто не должен мешать работе Совета Безопасности, по их собственным словам, для защиты режима [властей Сирии] они должны искать вместе с нами решение», — цитирует «РИА Новости» французского лидера.

Политик подчеркнул, что международной организации необходимо добиться соблюдения перемирия в соответствии с принятыми решениями, отправки гумпомощи в Алеппо и другие сирийские города, а также возобновления политических переговоров. Кроме того, Франсуа Олланд заявил о необходимости привлечь к ответственности лиц, использующих химическое оружие.

При этом президент Франции считает, что за срыв перемирия несут ответственность сирийские власти.

«Режим ответственен за его [перемирия] неудачу. Я хочу сказать тем, кто поддерживают его из-за рубежа, что они должны заставить режим быть приверженным миру. Если они этого не сделают, то они также вместе с режимом несут ответственность за разделение и хаос в Сирии», — заключил Франсуа Олланд.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Олланд потребовал созвать в ближайшее время Совбез ООН по Сирии

Французский лидер возложил ответственность за срыв перемирия в республике на власти САР и заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня

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