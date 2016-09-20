Стали известны имена российских паралимпийцев из списка Макларена

Стали известны имена четверых паралимпийцев из списка председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщила тренер Ирина Громова на пресс-конференции во вторник.

В список попали многократные паралимпийские чемпионы в лыжах и биатлоне Роман Петушков, Светлана Коновалова, Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев.

«Мы недавно узнали, что попали в доклад Макларена. Мы хотим сказать, что абсолютно чисты. Ситуация шокирующая для нас», — приводит слова Громовой сайт НТВ.Ru

Она пояснила, что основанием для обвинений стали царапины на внутренней стороне и проколы в емкостях с допинг-пробами четырех спортсменов. При этом специалист подчеркнула, что ее подопечные никогда не принимали запрещенные вещества.

Напомним, ранее стало известно, что всего в докладе Макларена говорилось о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые якобы пропали между 2012 и 2015 годами. При этом российская сторона не получила имена спортсменов, а паралимпийская сборная страны была отстранена от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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