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В Москве пройдет форум «Интернет + финансы»

Эксперты обсудят пути улучшения качества и доступности цифровых финансовых услуг и другие актуальные вопросы

21 сентября в комплексе «РИА Новости» пройдет форум «Интернет + финансы». Его проводит Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Ассоциации российских банков, Российской ассоциации электронных коммуникаций и портала bankir.ru.

Форум пройдет в рамках серии из восьми отраслевых форумов.

Эксперты обсудят на площадке форума создание единых подходов к проверке сведений, предоставляемых при оказании финансовых услуг, стимулирование перехода на безналичные расчеты, недискриминационный доступ к финансовой инфраструктуре, улучшение качества и доступности цифровых финансовых услуг, создание условий для развития инновационных способов фондирования в Сети и другие актуальные темы.

Форум откроет своим выступлением советник президента РФ и глава ИРИ Герман Клименко.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В Москве пройдет форум «Интернет + финансы»

Эксперты обсудят пути улучшения качества и доступности цифровых финансовых услуг и другие актуальные вопросы

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