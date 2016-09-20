WADA намерено добиться расширения своих полномочий

Представители МОКа, IPC, Совета Европы и ассоциаций олимпийских международных федераций на встрече в Лозанне обсудили деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) и по ее итогам заявили о необходимости увеличения финансирования организации для проведения расследований, а также наделения ее правом штрафовать ведомства, не соответствующие кодексу.



О результатах переговоров сообщается в пресс-релизе WADA на официальном сайте агентства.

Стороны также подчеркнули необходимость усовершенствования процесса допинг-контроля антидопинговыми организациями по всему миру и увеличения масштаба расследований WADA при сотрудничестве агентства с правоохранительными и государственными органами. Кроме того, участники встречи подчеркнули, что WADA должно регулировать всю антидопинговую деятельность в мире и соответствующие соглашения необходимо заключить с правительствами и спортивным движением.

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