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WADA намерено добиться расширения своих полномочий

Члены международных спортивных организаций обсудили в Лозанне деятельность антидопингового агентства

Представители МОКа, IPC, Совета Европы и ассоциаций олимпийских международных федераций на встрече в Лозанне обсудили деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) и по ее итогам заявили о необходимости увеличения финансирования организации для проведения расследований, а также наделения ее правом штрафовать ведомства, не соответствующие кодексу.

О результатах переговоров сообщается в пресс-релизе WADA на официальном сайте агентства.

Стороны также подчеркнули необходимость усовершенствования процесса допинг-контроля антидопинговыми организациями по всему миру и увеличения масштаба расследований WADA при сотрудничестве агентства с правоохранительными и государственными органами. Кроме того, участники встречи подчеркнули, что WADA должно регулировать всю антидопинговую деятельность в мире и соответствующие соглашения необходимо заключить с правительствами и спортивным движением.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

WADA намерено добиться расширения своих полномочий

Члены международных спортивных организаций обсудили в Лозанне деятельность антидопингового агентства

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