Эрдоган: Турция не претендует на чужую землю

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция является одной из стран, сильнее всех защищающих территориальную целостность Сирии.

Целостность территории

По словам турецкого лидера, Турция больше всех ценит территориальную целостность Сирии.

«Мы не заримся на чужую территорию, и никто не должен зариться», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что целью операции «Щит Евфрата» является фактическое создание на севере Сирии зоны безопасности, сообщает «РИА Новости».

«Наша цель — очистить территорию от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.)», — отметил он.

Беженцы в Турции

Кроме того, глава турецкого государства обвинил Евросоюз в невыполнении своих обязательств перед Анкарой по миграционному соглашению.

«Шестой год идет война в Сирии, мы приютили 2,7 млн беженцев, не закрываем двери. Мы израсходовали на прием беженцев $12,5 млрд, с учетом средств негосударственных фондов — 25 млрд. И получили всего $525 млн от мирового сообщества и $178 млн от ЕС. Увы, ЕС не сдержал свое слово», — сказал он.

По словам турецкого президента, он ждет, когда ЕС выполнит свои обязательства.

«Обещанного вклада ждем и от ООН», — добавил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Турция продолжит прием беженцев из Сирии и других стран.

Говоря об ООН, Эрдоган заявил о необходимости реформирования организации, особенно в сфере принятия решений по обеспечению безопасности.